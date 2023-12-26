1. Lig'de 18,19 ve 20. haftaların maç programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta müsabakalarının maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların maç programı şöyle:

18. hafta

12 Ocak Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bodrum FK- Bitexen Giresunspor (Bodrum İlçe)

16.00 Adanaspor-Boluspor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

14 Ocak Pazar:

13.30 Manisa FK-Kocaelispor (Mümin Özkasap)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor (Çorum Şehir)

19.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Alsancak Mıustafa Denizli)

19.hafta

19 Ocak Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak)

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

21 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)

20. hafta

26 Ocak Cuma:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurum FK (Mümin Özkasap)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe (Çorum Şehir)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

28 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altay-Kocaelispor (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ocak Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor (11 Nisan)