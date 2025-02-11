1. Lig'de 24'üncü haftanın hakemleri açıklandı
1. Lig'in 24. haftasında yarın ve 13 Şubat Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Kaynak: AA
1. Lig'de yarın ve 13 Şubat Perşembe günü yapılacak maçların hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
14.00 Erzurumspor-Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi
14.00 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Fatih Tokail
17.00 Esenler Erokspor-Iğdır FK: Mehmet Ali Özer
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses
13 Şubat Perşembe
14.00 Pendikspor-Boluspor: Yunus Dursun
17.00 Şanlıurfaspor-Sakaryaspor: Ümit Öztürk
20.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: İlker Yasin Avcı
20.00 Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu