1. Lig'de 24'üncü haftanın hakemleri açıklandı

1. Lig'de yarın ve 13 Şubat Perşembe günü yapılacak maçların hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

14.00 Erzurumspor-Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi

14.00 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Fatih Tokail

17.00 Esenler Erokspor-Iğdır FK: Mehmet Ali Özer

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses

13 Şubat Perşembe

14.00 Pendikspor-Boluspor: Yunus Dursun

17.00 Şanlıurfaspor-Sakaryaspor: Ümit Öztürk

20.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: İlker Yasin Avcı

20.00 Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu