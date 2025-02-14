1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
1. Lig'in 25'inci haftasında görev yapacak hakemler netleşti.
Kaynak: AA
1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın
16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: Ali Yılmaz
16 Şubat Pazar
13.30 Iğdır FK-İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
13.30 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Furkan Aksuoğlu
16.00 Gençlerbirliği-Pendikspor: Mehmet Ali Özer
19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor: Raşit Yorgancılar
17 Şubat Pazartesi
14.00 Bandırmaspor-İstanbulspor: Gürcan Hasova
17.00 Adanaspor-Ümraniyespor: Yusuf Ziya Gündüz
20.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor: Batuhan Kolak
20.00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü: Alpaslan Şen