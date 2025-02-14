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1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

1. Lig'in 25'inci haftasında görev yapacak hakemler netleşti.

Spor
  • 14.02.2025 11:48
  • Giriş: 14.02.2025 11:48
  • Güncelleme: 14.02.2025 11:52
Kaynak: AA
1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Fotoğraf: AA

1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın

16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK: Oğuzhan Aksu

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: Ali Yılmaz

16 Şubat Pazar

13.30 Iğdır FK-İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş

13.30 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Furkan Aksuoğlu

16.00 Gençlerbirliği-Pendikspor: Mehmet Ali Özer

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor: Raşit Yorgancılar

17 Şubat Pazartesi

14.00 Bandırmaspor-İstanbulspor: Gürcan Hasova

17.00 Adanaspor-Ümraniyespor: Yusuf Ziya Gündüz

20.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor: Batuhan Kolak

20.00 Sakaryaspor-MKE Ankaragücü: Alpaslan Şen

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