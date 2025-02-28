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1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

MHK, 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Spor
  • 28.02.2025 11:18
  • Giriş: 28.02.2025 11:18
  • Güncelleme: 28.02.2025 11:21
Kaynak: AA
1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Fotoğraf: AA

1. Lig'de 27'nci haftada görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Bugün

20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Alpaslan Şen

Yarın

13.30 Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor: Yunus Dursun

13.30 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: Sarper Barış Saka

16.00  Iğdır FK-Çorum FK: Süleyman Bahadır

20.30 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

2 Mart Pazar

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

13.30 Bandırmaspor-Ümraniyespor: Ömer Faruk Turtay

16.00 Adanaspor-Ankaragücü: Mehmet Ali Özer

20.30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Yiğit Arslan

3 Mart Pazartesi

20.30 Kocaelispor-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik

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