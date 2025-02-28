1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
MHK, 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Kaynak: AA
1. Lig'de 27'nci haftada görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Bugün
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Alpaslan Şen
Yarın
13.30 Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor: Yunus Dursun
13.30 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: Sarper Barış Saka
16.00 Iğdır FK-Çorum FK: Süleyman Bahadır
20.30 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu
2 Mart Pazar
13.30 Boluspor-Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Bandırmaspor-Ümraniyespor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Adanaspor-Ankaragücü: Mehmet Ali Özer
20.30 Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Yiğit Arslan
3 Mart Pazartesi
20.30 Kocaelispor-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik