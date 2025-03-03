1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
MHK, 1.Lig'in 28'inci hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemleri açıkladı.
1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu 28'inci hafta mücadelelerinde görev alacak isimleri açıkladı.
Buna göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın
16.00 Manisa FK-Iğdır FK: Turgut Doman
20.30 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı
5 Mart Çarşamba
13.30 Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Çorum FK-Boluspor: Alpaslan Şen
16.00 Şanlıurfaspor-Adanaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.30 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor: Atilla Karaoğlan
6 Mart Perşembe
13.30 Erzurumspor FK-Pendikspor: Sarper Barış Saka
16.00 İstanbulspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
20.30 Ümraniyespor-Kocaelispor: Gürcan Hasova