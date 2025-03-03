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1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

MHK, 1.Lig'in 28'inci hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Spor
  • 03.03.2025 13:16
  • Giriş: 03.03.2025 13:16
  • Güncelleme: 03.03.2025 13:20
Kaynak: AA
1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Fotoğraf: AA

1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu 28'inci hafta mücadelelerinde görev alacak isimleri açıkladı.

Buna göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın

16.00 Manisa FK-Iğdır FK: Turgut Doman

20.30 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı

5 Mart Çarşamba

13.30 Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Çorum FK-Boluspor: Alpaslan Şen

16.00 Şanlıurfaspor-Adanaspor: Reşat Onur Coşkunses

20.30 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor: Atilla Karaoğlan

6 Mart Perşembe

13.30 Erzurumspor FK-Pendikspor: Sarper Barış Saka

16.00 İstanbulspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

20.30 Ümraniyespor-Kocaelispor: Gürcan Hasova

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