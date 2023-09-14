1. Lig'de 7 haftalık program açıklandı

1. Lig'de 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. haftaların maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7 haftalık program şöyle:

- 6. hafta

22 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)

23 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)

16.00 Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Pazar:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

- 7. hafta

29 Eylül Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

1 Ekim Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)

- 8. hafta

6 Ekim Cuma:

20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)

19.00 Eyüpspor-Bodrum FK (Eyüp)

8 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Ümraniyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

- 9. hafta

21 Ekim Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Gürsel Aksel)

22 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

23 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)

- 10. hafta

27 Ekim Cuma:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)

28 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

29 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)

16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)

- 11. hafta

3 Kasım Cuma:

20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)

19.00 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)

5 Kasım Pazar:

13.30 Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK (Çotanak)

19.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye İlçe)

- 12. hafta

10 Kasım Cuma:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor (11 Nisan)

19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Kasım Pazar:

13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)