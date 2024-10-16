1. Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

1. Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

18 Ekim Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Ankaragücü: Feridun Daldaş

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen

16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Kocaelispor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan

19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

20 Ekim Pazar:

13.30 Pendikspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK: Ozan Ergün

19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor: Emre Kargın

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor- Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin