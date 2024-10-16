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1. Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

TFF, 1.Lig'in 9'uncu haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Spor
  • 16.10.2024 16:38
  • Giriş: 16.10.2024 16:38
  • Güncelleme: 16.10.2024 16:41
Kaynak: AA
1. Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Fotoğraf: AA

1. Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

18 Ekim Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Ankaragücü: Feridun Daldaş

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen

16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Kocaelispor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan

19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

20 Ekim Pazar:

13.30 Pendikspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK: Ozan Ergün

19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor: Emre Kargın

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor- Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

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