1. Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
TFF, 1.Lig'in 9'uncu haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
1. Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
18 Ekim Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Ankaragücü: Feridun Daldaş
19 Ekim Cumartesi:
13.30 Bandırmaspor-Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen
16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Kocaelispor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan
19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova
20 Ekim Pazar:
13.30 Pendikspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK: Ozan Ergün
19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor: Emre Kargın
21 Ekim Pazartesi:
20.00 Esenler Erokspor- Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin