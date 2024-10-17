1. Lig'de 9. hafta mücadelesi başlıyor
Milli maçlar sebebiyle verilen ara sona eriyor. 1. Lig'de yarın 9'uncu hafta müsabakaları başlayacak. Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü karşılaşacak
1. Lig'de 9. haftanın perdesi yarın açılacak.
Milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 1. Lig'e 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Haftanın açılış müsabakasında yarın Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Ligin 9. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın
20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Eryaman)
19 Ekim Cumartesi
13.30 Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
19.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Adana)
20 Ekim Pazar
13.30 Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)
16.00 Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)
19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21 Ekim Pazartesi
20.00 Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)