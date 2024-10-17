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1. Lig'de 9. hafta mücadelesi başlıyor

Milli maçlar sebebiyle verilen ara sona eriyor. 1. Lig'de yarın 9'uncu hafta müsabakaları başlayacak. Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü karşılaşacak

Spor
  • 17.10.2024 09:44
  • Giriş: 17.10.2024 09:44
  • Güncelleme: 17.10.2024 09:47
Kaynak: AA
1. Lig'de 9. hafta mücadelesi başlıyor
Fotoğraf: AA

1. Lig'de 9. haftanın perdesi yarın açılacak.

Milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 1. Lig'e 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Haftanın açılış müsabakasında yarın Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 9. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19 Ekim Cumartesi

13.30 Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

19.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Adana)

20 Ekim Pazar

13.30 Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)

16.00 Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)

19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Ekim Pazartesi

20.00 Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

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