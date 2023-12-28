1. Lig'de devreyi son sırada tamamlayan Altay'da 25 futbolcu forma giydi

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunda devreyi son sırada tamamlayan Altay, ikinci yarıda daha önce 2010-2011'de veda ettiği lige tutunmak için mücadele edecek.

2020-2021 sezonunda Süper Lig vizesi aldıktan sonra sadece 1 sezonun ardından 1. Lig'e dönen Altay, borçları nedeniyle yeni oyuncularına lisans çıkartamadığı için iki sezondur transfer yapamıyor. Altyapıdan takviyelerle yoluna devam eden siyah-beyazlı ekip, geçen yıl lige tutunmasına rağmen bu sezon ilk devre itibarıyla istediği sonuçları alamadı.

İlk devreyi 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle tamamlayan Altay, TFF Lisans Kurulu tarafından verilen 3 ceza puanı nedeniyle devreyi 8 puanla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, averajla düşme hattının hemen üzerinde yer alan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un 8 puan gerisinde yer alıyor.

İzmir temsilcisi, 17 takımın yer aldığı 2010-2011 sezonunda devreyi 17 puanla 12. sırada tamamlamasına rağmen ikinci yarı 31 puanla 16. durumda kalmış ve 1. Lig'e veda etmişti.