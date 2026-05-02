1. Lig'de düğüm çözülüyor: Amedspor mu, Erokspor mu?

1. Lig’de sezonun en kritik haftasına girilirken, gözler zirve yarışına çevrildi.

Daha önce Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK’nin ardından ikinci biletin sahibi, son hafta maçlarının ardından netleşecek. Amedspor ile Esenler Erokspor, aynı puanla girdikleri haftada doğrudan yükselme mücadelesi verecek.

Son hafta programı bugün oynanacak dört karşılaşmayla başlarken, bugün sahne alacak altı mücadele saat 16.00’da eş zamanlı oynanacak.

MAÇLARIN PROGRAMI

Bu karşılaşmalar yalnızca ikinci sırayı değil, aynı zamanda play-off hattındaki son bileti ve eşleşmeleri de belirleyecek. Oynanacak maçlar şu şekilde:

16.00 Çorum FK-Erzurumspor FK

16.00 Iğdır FK-Amedspor

16.00 Bandırmaspor-Sivasspor

16.00 Esenler Erokspor-Pendikspor

16.00 Bodrum FK-Sarıyer

Zirve yarışında avantajlı konumda olan Amedspor, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak. Esenler Erokspor ise sahasında Pendikspor’u ağırlayacak.

AMED İKİ AVERAJDA ÖNDE

İki takımın sezon içindeki karşılaşmalarına bakıldığında, İstanbul’da rakibini 2-1 mağlup eden Amedspor’un, Diyarbakır’daki golsüz beraberlikle birlikte ikili averajda üstün olduğu görülüyor. Bu durum, olası puan eşitliğinde Diyarbakır temsilcisini öne çıkarıyor.

Her iki ekip için de tarihsel bir fırsat söz konusu. Süper Lig tarihinde bugüne kadar 77 farklı takım yer alırken, Amedspor ve Esenler Erokspor daha önce bu seviyede mücadele etmedi.

Amedspor, 2009-2010 sezonundan bu yana Süper Lig’e hasret kalan Diyarbakır’a yeniden üst lig heyecanı yaşatmayı hedefliyor. Erokspor ise vize alması halinde Süper Lig’deki İstanbul temsilcileri arasına katılacak.

PLAY-OFF HATTI

Öte yandan play-off hattında da hesaplar son haftaya kaldı. Çorum FK, Bodrum FK ve Pendikspor’un play-off’u garantilediği ligde son bileti alacak ekip, Ankara Keçiörengücü ile Özbeyli Bandırmaspor arasında belirlenecek.

57 puanda bulunan iki takımın yarışında, Keçiörengücü deplasmanda Eminevim Ümraniyespor’a konuk olurken, Bandırmaspor sahasında Sivasspor’u ağırlayacak. İkili averajda üstün olan Ankara temsilcisi, puan eşitliği halinde avantajlı konumda bulunuyor.

Ligde alt sıralarda ise tablo daha önce netleşmişti. Adana Demirspor, Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor’un küme düşmesi kesinleşti.

DIAGNE'DEN 28 GOL

Gol krallığı yarışında da dikkat çeken bir detay var. Amedspor’un forveti Mbaye Diagne, 28 golle zirvede yer alırken son iki haftada suskun kaldı.

Tecrübeli golcü, Iğdır FK karşısında iki gol bulması halinde 2018-2019 sezonunda 29 gole ulaşan Marco Paixao’nun performansını geride bırakarak son yılların en yüksek gol sayısına ulaşacak.

Sezonun tüm dengelerini değiştirebilecek bu kritik haftada, hem zirve hem de play-off hattındaki sıralamalar 90 dakikaların ardından kesinlik kazanacak.