1. Lig'de finalin adı belli oldu: Çorum, Esenler Erokspor'un rakibi oldu
1’inci Lig play-off 2’nci tur rövanş maçında Arca Çorum FK, sahasında karşılaştığı Sipay Bodrum FK’yı normal süresi 1-0 sona eren mücadelede uzatmalarda bulduğu golle 2-0 mağlup ederek finalde Esenler Erokspor’un rakibi oldu. İlk maçı Sipay Bodrum FK 1-0 kazanmıştı.
25’inci dakikada Üzeyir’in pasıyla buluşan Pedrinho’nun ceza sahası dışından çektiği şut yan direkten döndü. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
43’üncü dakikada Pedrinho’nun kullandığı köşe atışında Arda Şengül’ün kafa vuruşu yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
46’ncı dakikada Cenk’ten sıyrılan Serdar Gürler’in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kaleci Sousa kornere gönderdi.
58’inci dakikada Pedrinho’nun kullandığı köşe atışında Serdar Gürler’in kafa şutunu kaleci Sousa kontrol etti.
81’inci dakikada Ahmed Ildız’ın pasıyla buluşan Arda Şengül, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
90+2’nci dakikada Burak Çoban’ın ceza sahasına yaptığı ortada Samudio’nun kafa şutunu kaleci Sousa, son anda iki direğin birleştiği noktadan kornere çeldi.
99’uncu dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Samudio’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşma, Arca Çorum FK’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Final karşılaşması, 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak.