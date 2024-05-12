1. Lig'de gözler play-off'a çevrildi

Trendyol 1. Lig'de dünkü müsabakalarla tamamlanan 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belirleneceği play-off'ta Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor ilk kez yer alacak.

Eyüpspor ile Göztepe'nin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği 1. Lig'de Sakaryaspor, Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ve Boluspor'dan biri daha play-off'ta Süper Lig vizesi almak için mücadele edecek.

Geçen sezon değişen statüyle lig üçüncüsü Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off'ta Bodrum FK ile Boluspor, Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor tek maç olarak 16 Mayıs Perşembe günü play-off 1. turunda karşılaşacak. Bu turu geçecek ekipler iki maç yapacak.

Play-off finali, daha sonra belli olacak tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak.