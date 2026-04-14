1. Lig'de hesaplar karıştı

1. Lig'de son 3 hafta öncesinde liderliğini sürdüren Erzurumspor FK, kalan maçlarda 1 puan alsa bile Süper Lig'e yükselmeyi başaracak.

İlk 2 takımın doğrudan, bu iki ekibi takip eden 5 takımdan birinin daha play-off'tan Süper Lig'e çıkacağı ligde, sezonu 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek.

Bu takımın dışındaki 4 ekip ise diğer finalist olmak için birbirleriyle karşılaşacak. Ligin son 4 sırasında yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Normal sezonun bitimine 3 haftanın kaldığı ligde 36. hafta müsabakalarının hepsi 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ERZURUMSPOR AVANTAJLI

Ligde son 3 haftaya 78 puanla üçüncü sıradaki Esenler Erokspor'un 8 puan önünde giren Erzurumspor FK, kalan 3 haftada sadece 1 puan alsa bile adını Süper Lig'e yazdıracak.

İlk 2 şansı devam eden ekiplerden Amed Sportif Faaliyetler'in 72, Esenler Erokspor'un ise 70 puanı bulunuyor. Ligde 64 puana sahip Arca Çorum FK'nin matematiksel olarak ilk 2 şansı devam etse de kalan 3 haftada rakiplerini geride bırakması zor.

Ligde ilk 3'te yer alan ekiplerin kalan maç programı şöyle: Erzurumspor FK (78): Bodrum FK (D), Bandırmaspor, Çorum FK (D)

Amedspor (72): Bandırmaspor (D), Bodrum FK, Iğdır FK (D)

Erokspor (70): Keçiörengücü, Sarıyer (D), Pendikspor

PLAY-OFF HATTI

İlk 3 dışında 64 puanlı Arca Çorum FK, 62 puana sahip Sipay Bodrum FK, 58 puan toplayan Atko Grup Pendikspor ve 54 puanı bulunan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü son 3 haftaya play-off hattında girdi.

Bu ekipleri 53 puanlı Özbeyli Bandırmaspor ve 50 puanla Özbelsan Sivasspor takip ediyor.

ÜÇÜNCÜ VEDA EDEN TAKIM SAKARYASPOR

Ligde Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından Sakaryaspor'un da ligden düşmesi kesinleşti.

Daha önce 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 3. kez ligden düştü. Ligde 36 puanı bulunan Serikspor, düşme hattının hemen üzerindeki Boluspor'un 6 puan gerisinde yer alıyor.

DIAGNE'NİN REKOR KIRMASINA 2 GOL KALDI

Dün konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'la 2-2 berabare kalan Amed Sporif Faaliyetler'de 1 gol atan Mbaye Diagne gol sayısını 28'e çıkardı.

Diagne'nin ligde 2001-2002'den beri en fazla gol atan isim olması için 2 gol kaldı. Golcü oyuncu kalan 3 haftada 2 gol daha bulması halinde 2018-2019'da Altay formasıyla 29 golü bulunan Marco Paixao'nun rekorunu kıracak.

1963-1964 sezonunda 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi ismiyle devam eden ligde, 2001-2002'den beri en fazla golü atan Marco Paixao'yu 28 golle Yunus Altun (Konyaspor), 27 golle Taner Demirbaş (Malatyaspor) ve 25 golle Okan Yılmaz (Bursaspor) izliyor.