1. Lig'de küme düşen son takım belli oluyor

Trendyol 1. Lig'de sezon bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Bugünkü maçların ardından play-off'a kalan ve küme düşen takımlar belli olacak.

Trendyol 1. Lig'de 2023/24 sezonu bugün oynanacak maçların ardından tamamlanacak. Eyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği ligde son hafta maçlarının ardından play-off'a kalan takımlar kesinleşecek. Süper Lig'e yükselecek son takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak.

Son maçların öncesinde ligde 3. sırada Sakaryaspor yer alıyor. Bodrumspor, Çorum FK, Kocaelispor ve Bandırmaspor play-off hattında yer alan diğer takımlar. Ligdeki son maçlarda alınacak sonuçlara göre Gençlerbirliği ve Boluspor'un da play-off'a kalma şansı bulunuyor.

Sezonu 3. sırada tamamlayan takım Süper Lig'e yükselecek son ekibin belli olacağı play-off finaline direkt katılım hakkı elde edecek. 4,5,6 ve 7. sıradaki takımlar ise finale kalabilmek için karşı karşıya gelecek.

Altay ve Giresunspor 1. Lig'e veda etti. Altay ve Giresunspor'un ardından küme düşecek son takım da bugün belli olacak. Ligde 16. sırada Şanlıurfaspor yer alıyor. Küme düşme hattının bir puan üzerinde Adanaspor, iki puan üzerinde Tuzlaspor yer alıyor.