1. Lig'de play-off finalisti belli oluyor: İlk ayak Bodrum'da

TFF 1. Lig play-off ikinci turunda Bodrum FK, yarın sahasında Çorum FK’yi ağırlayacak.

Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Normal sezonda çıktığı 38 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Bodrum FK, ligi 5. sırada tamamlayarak play-off ilk turunda Pendikspor ile eşleşmişti.

RÖVANŞ 15 MAYIS'TA

Muğla temsilcisi, sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

Çorum FK ise sezonu 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 71 puanla 4. sırada tamamladı. Çorum ekibi, play-off ilk turunda Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Çift maç üzerinden oynanacak eşleşmenin rövanşı, 15 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Çorum Şehir Stadı’nda yapılacak.

Tur atlayan ekip, play-off finalinde Esenler Erokspor ile Süper Lig’e yükselme mücadelesi verecek.