1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor
1. Lig'de Süper Lig'e gelecek üçüncü takımı belirleyecek olan play-off yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlayacak.
1. Lig play-off birinci tur karşılaşmaları yarın oynanacak.
Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:
20.00 Çorum FK-Ankara Keçiörengücü
20.00 Bodrum FK-Pendikspor
1. Lig'de şampiyon olan Erzurumspor ve ligi ikinci sırada tamamlayan Amedspor daha önce Süper Lig bileti almıştı.