1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

1. Lig'de Süper Lig'e gelecek üçüncü takımı belirleyecek olan play-off yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlayacak.

Spor
  • 06.05.2026 10:05
Kaynak: Spor Servisi
AA

1. Lig play-off birinci tur karşılaşmaları yarın oynanacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:

20.00 Çorum FK-Ankara Keçiörengücü

20.00 Bodrum FK-Pendikspor

1. Lig'de şampiyon olan Erzurumspor ve ligi ikinci sırada tamamlayan Amedspor daha önce Süper Lig bileti almıştı.

