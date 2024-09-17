1. Lig'de teknik direktör değiştiren takım sayısı 3'e çıktı

Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunda ilk 5 haftalık periyotta 3 takım teknik direktörlerini değiştirdi.

Bu sezon 20 takımın katılımıyla oynanan 1. Lig'de 4. haftadaki Manisa FK maçından önce eski rahatsızlığı tekrarlanan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, hayatını kaybetti. Adanaspor, Bamba'nın pro lisansı olmadığı için takımın teknik sorumlusu gözüken Francois Ciccolini ile yoluna devam ediyor.

Sezona Serhat Gülpınar yönetiminde başlayan Boluspor da ilk 4 haftanın ardından yollarını ayırdığı teknik adamın yerine Ufuk Kahraman'ı getirdi.

Ligde son olarak MKE Ankaragücü, Cihat Arslan'la yollarını ayırdı.