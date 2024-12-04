1. Lig'de teknik heyetinde değişiklik yapan takım sayısı 12'ye yükseldi

Trendyol 1. Lig'de ilk 14 haftanın ardından 12 takım, teknik heyetinde değişikliğe gitti.

Adanaspor, Boluspor, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Ankara Keçiörengücü'nün ardından son olarak Central Hospital Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Bu takımlardan Adanaspor, şimdiye kadar 4 farklı isimle çalıştı. Manisa FK maçından önce eski rahatsızlığı tekrarlandıktan sonra hayatını kaybeden Sol Bamba'nın yerine Francois Ciccolini ile yoluna devam eden Adanaspor, Ciccolini ile yollarını ayırdıktan sonra Kemal Kılıç ve son olarak Yusuf Şimşek'le anlaştı.