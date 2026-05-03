1. Lig’de gözler play-off'a çevrildi

1. Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından gözler, Süper Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek play-off etabına çevrildi.

Ligi zirvede tamamlayan Erzurumspor FK ile ikinci sıradaki Amedspor doğrudan üst lige çıkarken, üçüncü sırayı alan Esenler Erokspor play-off finaline doğrudan katılma hakkı elde etti.

Play-off hattında yer alan diğer ekipler ise Çorum FK, Bodrum FK, Pendikspor ve son haftada adını bu gruba yazdıran Ankara Keçiörengücü oldu. Ligde alt sıralarda kalan Serikspor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor ise 2. Lig’e düştü.

Sezonun dikkat çeken hikâyelerinden biri teknik adam performansları oldu.

Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, kulüp tarihinde üçüncü kez Süper Lig’e yükselirken, Özbalta da 1. Lig’deki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

AMED TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

Amedspor ise tarihinde ilk kez Süper Lig bileti aldı. Sezonun son bölümünde göreve gelen Sertaç Küçükbayrak, takımı üst lige taşıyan teknik direktörler arasına adını yazdırdı.

Play-off etabında ilk tur karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Bu turda Çorum FK, Ankara Keçiörengücü’nü Bodrum FK ise Pendikspor’u konuk edecek.

EROKSPOR FİNAL OYNAYACAK

Tur atlayan ekipler çift maçlı ikinci turda karşı karşıya gelecek. Finale yükselen takım, 24 Mayıs’ta Konya’da oynanacak karşılaşmada Esenler Erokspor ile Süper Lig bileti için mücadele edecek.

Bu sezon play-off’ta Esenler Erokspor, Çorum FK ve Keçiörengücü ilk kez yer alacak. Daha önce bu deneyimi yaşayan Bodrum FK ile Pendikspor ise geçmiş sezonlarda play-off üzerinden Süper Lig’e yükselme başarısı göstermişti.

Gol krallığı yarışında ise Mbaye Diagne öne çıktı. Amed formasıyla 29 gol atan deneyimli forvet sezonu zirvede tamamladı. Onu 23 golle Eren Tozlu ve 22 golle Loïs Diony takip etti.