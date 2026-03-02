1 MART 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI | Final kararı alan dizinin reytingi yükseldi!

1 Mart 2026 Pazar reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Pazar günlerinin değişmez lideri Teşkilat zirvedeki yerini korurken, final kararı alınan Sahtekarlar dizisinin reyting artışı geceye damga vurdu. İşte 1 Mart 2026 Pazar gününün en çok izlenen dizileri ve programları.

Televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği soruların başında “1 Mart 2026 Pazar günü en çok hangi dizi izlendi?” ve “Final kararı alan dizinin reytingi kaç oldu?” geliyor. TİAK verilerine göre tablo netleşti.

1 MART 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Mart 2026 Pazar gününün reyting sonuçlarına göre TRT 1’in lider dizisi Teşkilat, düşüş trendini durdurarak 5,91 reytingle zirvedeki yerini korudu. Beş sezondur pazar günlerinin lideri olan yapım, geçen sezonki performansının gerisinde seyretse de birinciliğini sürdürmeyi başardı.

Now TV’nin final kararı alınan dizisi Sahtekarlar, yarım puanı aşkın sürpriz artışla 4,05 reytinge yükselerek ikinci sıraya çıktı. Dizinin son iki bölümü cumartesi günü yayınlanacak.

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu ise 3,52 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (1 MART 2026 PAZAR – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 5,91 2 Sahtekarlar 4,05 3 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 3,52 4 Survivor 3,33 5 Ana Haber 3,08 6 Sahtekarlar (Özet) 2,80 7 Teşkilat (Özet) 2,58 8 Ramazan Sevinci 2,51 9 Show Ana Haber 2,10 10 Rüya Gibi 1,85

Veri kaynağı: TİAK

FİNAL KARARI ALAN DİZİNİN REYTİNGİ YÜKSELDİ

Final kararı alınan Sahtekarlar dizisinin reyting artışı dikkat çekti. 4,05 reytinge ulaşan yapım, pazar gecesini ikinci sırada tamamladı. Bu artış, final öncesi izleyici ilgisinin yükseldiğini gösteriyor.

Show TV dizisi Rüya Gibi ise düşüş trendini final bölümünde de sürdürerek 1,85 reytingle ekranlara veda etti.

PAZAR GÜNÜNÜN DİĞER DİKKAT ÇEKEN SONUÇLARI

TV8’in yarışma programı Survivor 3,33 reytingle dördüncü sıraya yerleşti. TRT 1’de yayınlanan Ramazan Sevinci ise 2,51 reytingle günün en çok izlenen dini programı oldu.

ATV’nin pazar gününe taşınan dizisi Aynı Yağmur Altında, yeni yayın gününde de beklentileri karşılayamayarak Top 10 dışında kaldı.

1 Mart 2026 Pazar günü en çok hangi dizi izlendi?

Teşkilat 5,91 reytingle günün en çok izlenen dizisi oldu.

Sahtekarlar reytingi kaç oldu?

Sahtekarlar 4,05 reyting alarak ikinci sıraya yükseldi.

Rüya Gibi final reytingi kaç?

Rüya Gibi final bölümünde 1,85 reyting aldı.

Survivor kaçıncı sırada?

Survivor 3,33 reytingle dördüncü sırada yer aldı.

Ramazan Sevinci reytingi kaç?

Ramazan Sevinci 2,51 reytingle günün en çok izlenen dini programı oldu.

1 Mart 2026 Pazar reyting sonuçları, zirvede değişiklik yaşanmadığını ancak final kararı alan dizilerin izlenme oranlarında artış görülebildiğini ortaya koydu. Teşkilat liderliğini sürdürürken, Sahtekarlar final öncesi yükseliş kaydetti. Pazar akşamı reyting yarışında dengeler korunurken, sezon sonuna yaklaşırken rekabetin daha da artması bekleniyor.