1 Mart Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı
1 Mart Cumartesi 2025 (bugün) TV yayın akışı araştırması hız kazandı. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri bugün televizyonda ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı programlarını görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 1 Mart Cumartesi 2025 TV yayın akışı!
Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 1 Mart Cumartesi 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 1 Mart Cumartesi (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 1 Mart Cumartesi 2025 TV yayın akışı!
1 MART CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
1 Mart Cumartesi 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 İkizler Memo Can
- 08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
- 09.45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
- 13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)
- 13.45 İnci Taneleri (Tekrar)
- 16.00 Arka Sokaklar (Tekrar)
- 18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
- 20.00 Piyasa
- 22.45 Piyasa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
- 10.00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)
- 13.00 Siyah Kalp (Tekrar)
- 15.30 Sandık Kokusu (Tekrar)
- 18.25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
- 23.45 Deha (Tekrar)
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 06.10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
- 07.05 Yedi Numara
- 08.10 1 Gün Kala
- 09.10 Bir Zamanlar İstanbul
- 11.40 Yaşam Başka Yerde
- 12.05 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 15.45 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
- 16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 18.00 Ramazan Sevinci
- 19.15 Ana Haber
- 20.00 Gönül Dağı
- 23.55 Vefa Sultan
HALK TV YAYIN AKIŞI
- 08.00-10.00 Selin Sabit ile Hafta Sonu Sabah
- 10.00-13.00 Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar
- 13.00-15.00 Gülşah Ekinci ile Öğle Haberleri
- 15.00-16.00 Işın Eliçin ile Sınırsız
- 16.00-18.00 Sinem Fıstıkoğlu ile Hafta Sonu Raporu
- 18.00-20.00 Ekrem Açıkel ile Hafta Sonu Ana Haber
- 20.00-01.00 Gökmen Karadağ ile Açıkça / Fikret Bila
ATV YAYIN AKIŞI
- 07.30 ATV'de Hafta Sonu
- 10.00 Bir Gece Masalı
- 13.00 Kardelenler
- 15.00 Başka Bir Gün
- 17.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19.20 ATV Ana Haber
- 20.00 Can Borcu
- 00.20 Kardelenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 İki Aile (Tekrar)
- 08.15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
- 09.00 Sahipsizler (Tekrar)
- 11.00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Yeni Bölüm)
- 12.00 Ayrıcalıklı Rotalar
- 12.45 Kral Kaybederse
- 15.30 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri (Yeni)
- 16.00 Sahipsizler (Tekrar)
- 19.00 Star Haber (Canlı)
- 20.00 Yerli Sinema Kocan Kadar Konuş: Diriliş/ Yerli Film
- 22.30 Kral Kaybederse (Tekrar)
NOW YAYIN AKIŞI
- 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
- 11.15 Ekonomi Arası (Yeni Bölüm)
- 11.20 Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)
- 12.30 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)
- 13.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
- 16.00 Kızıl Goncalar
- 19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Haber Hafta Sonu
- 20.00 Prestij Meselesi/ Film
- 22.45 Hudutsuz Sevda
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.45 Süper 1 Takım
- 08.00 Türkiye'nin Doktorları (Yeni Bölüm)
- 09.00 Oynat Bakalım
- 10.00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
- 13.00 Ben Eşimi Bilmez Miyim (Yeni Bölüm)
- 16.30 Survivor Panorama/ Canlı
- 20.00 O Ses Türkiye Yeni Sezon
- 00.15 Survivor Ekstra/ Canlı