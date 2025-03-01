1 Mart Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 1 Mart Cumartesi 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 1 Mart Cumartesi (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 1 Mart Cumartesi 2025 TV yayın akışı!

1 MART CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

1 Mart Cumartesi 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 İkizler Memo Can

08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09.45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)

13.45 İnci Taneleri (Tekrar)

16.00 Arka Sokaklar (Tekrar)

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20.00 Piyasa

22.45 Piyasa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

10.00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13.00 Siyah Kalp (Tekrar)

15.30 Sandık Kokusu (Tekrar)

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23.45 Deha (Tekrar)

TRT1 YAYIN AKIŞI

06.10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

07.05 Yedi Numara

08.10 1 Gün Kala

09.10 Bir Zamanlar İstanbul

11.40 Yaşam Başka Yerde

12.05 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

15.45 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.15 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

23.55 Vefa Sultan

HALK TV YAYIN AKIŞI

08.00-10.00 Selin Sabit ile Hafta Sonu Sabah

Selin Sabit ile 10.00-13.00 Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar

Serhan Asker ile 13.00-15.00 Gülşah Ekinci ile Öğle Haberleri

Gülşah Ekinci ile 15.00-16.00 Işın Eliçin ile Sınırsız

Işın Eliçin ile 16.00-18.00 Sinem Fıstıkoğlu ile Hafta Sonu Raporu

Sinem Fıstıkoğlu ile 18.00-20.00 Ekrem Açıkel ile Hafta Sonu Ana Haber

Ekrem Açıkel ile 20.00-01.00 Gökmen Karadağ ile Açıkça / Fikret Bila

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Bir Gece Masalı

13.00 Kardelenler

15.00 Başka Bir Gün

17.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.20 ATV Ana Haber

20.00 Can Borcu

00.20 Kardelenler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile (Tekrar)

08.15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09.00 Sahipsizler (Tekrar)

11.00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Yeni Bölüm)

12.00 Ayrıcalıklı Rotalar

12.45 Kral Kaybederse

15.30 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri (Yeni)

16.00 Sahipsizler (Tekrar)

19.00 Star Haber (Canlı)

20.00 Yerli Sinema Kocan Kadar Konuş: Diriliş/ Yerli Film

22.30 Kral Kaybederse (Tekrar)

NOW YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11.15 Ekonomi Arası (Yeni Bölüm)

11.20 Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)

12.30 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)

13.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

16.00 Kızıl Goncalar

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Haber Hafta Sonu

20.00 Prestij Meselesi/ Film

22.45 Hudutsuz Sevda

TV8 YAYIN AKIŞI