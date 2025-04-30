1 Mayıs 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi?

Mayıs Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs İşçi Bayramı ülkenin pek çok yerinde kutlanacakken yurttaşlar 1 Mayıs 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi sorularını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

1 MAYIS ANKARA'DA METRO, ANKARAY VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 1 Mayıs sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'e kadar devam edecek.

1 MAYIS İSTANBUL'DA METRO VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki toplu taşıma araçları bu bayram da ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanacak.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatları ücretsiz olmayacak.

1 MAYIS 2025 MARMARAY, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs İşçi Bayramı boyunca marmaray ve metrobüsü ücretsiz olarak hizmet verecek. 1 Mayıs 2025 Perşembe günü metrobüse ve marmaraya ücretsiz binebilmek için "İstanbulkart" sahibi olmak yeterli.

1 MAYIS İZMİR'DE METRO, İZBAN VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de de toplu taşıma araçları vatandaşın ücretsiz kullanımına sunulacak. 1 Mayıs gecesi saat 23:59'a kadar ücretsiz ulaşım imkanı devam edecek. İZBAN, İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT ve tramvay seferleri İzmir'de 1 Mayıs günü ücretsiz olarak yapılacak.