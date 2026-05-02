1 MAYIS 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Zirvede kan kaybı sürüyor!

1 Mayıs 2026 reyting sonuçları belli oldu. Cuma akşamının en çok izlenen yapımı yine Taşacak Bu Deniz olurken, TRT 1’in rekortmen dizisi bir puanı aşkın düşüşe rağmen 12,65 reytingle zirvedeki yerini korudu.

1 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Mayıs 2026 Cuma gününün reyting tablosunda zirve değişmedi ancak lider yapımdaki düşüş dikkat çekti. Taşacak Bu Deniz, geçen haftaya göre belirgin bir kayıp yaşasa da cuma gününün açık ara birincisi olmayı sürdürdü.

Show TV’nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti ise rakibinin tersine yükseliş kaydetti. Dizi, 7,52 reytingle günü ikinci sırada tamamlayarak zirve yarışındaki en güçlü takipçi konumunu korudu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM | 1 MAYIS 2026 CUMA

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 12,65 2 Kızılcık Şerbeti 7,52 3 Taşacak Bu Deniz Özet 5,74 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,44 5 Esra Erol'da 3,96 6 Kızılcık Şerbeti Özet 3,36 7 ATV Ana Haber 2,78 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 2,76 9 Arka Sokaklar 2,40 10 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,33

Veri kaynağı: TİAK

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEDE KALDI AMA DÜŞÜŞ SÜRDÜ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 1 Mayıs 2026 reyting sonuçlarında 12,65 reytingle birinci oldu. Ancak dizinin geçen hafta 13,74 reyting aldığı düşünüldüğünde, liderlik sürse de kan kaybının devam ettiği görülüyor.

Dizi, cuma akşamının en güçlü yapımı olmayı sürdürse de iki haftalık düşüş eğilimi reyting yarışının en dikkat çekici başlıklarından biri haline geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kızılcık Şerbeti, 1 Mayıs 2026 Cuma günü 7,52 reytingle ikinci sırada yer aldı. Geçen hafta 7,33 reyting alan dizi, bu hafta artış kaydederek Taşacak Bu Deniz’in düşüş yaşadığı haftada dikkat çekici bir performans sergiledi.

Kızılcık Şerbeti’nin özet bölümü ise 3,36 reytingle altıncı sırada yer aldı. Böylece Show TV dizisi hem ana bölümüyle hem de özetiyle ilk 10 içinde kendisine yer buldu.

1 MAYIS VE 24 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI KARŞILAŞTIRMASI

1 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları, 24 Nisan 2026 Cuma verileriyle karşılaştırıldığında bazı yapımlarda belirgin düşüş, bazılarında ise yükseliş dikkat çekiyor. Taşacak Bu Deniz liderliğini korurken, Kızılcık Şerbeti ve gündüz kuşağı programları yükseliş yaşayan yapımlar arasında öne çıktı.

Program 24 Nisan Reyting 1 Mayıs Reyting Değişim Taşacak Bu Deniz 13,74 12,65 -1,09 Kızılcık Şerbeti 7,33 7,52 +0,19 Taşacak Bu Deniz Özet 5,51 5,74 +0,23 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,76 4,44 +0,68 Esra Erol'da 3,56 3,96 +0,40 Kızılcık Şerbeti Özet 3,57 3,36 -0,21 ATV Ana Haber 2,29 2,78 +0,49 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,02 2,76 -0,26 Arka Sokaklar 3,12 2,40 -0,72 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,43 2,33 -0,10

GEÇEN HAFTAYA GÖRE EN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMLER

Taşacak Bu Deniz 1,09 Puan Geriledi

Listenin zirvesindeki Taşacak Bu Deniz, 24 Nisan’da 13,74 reyting alırken 1 Mayıs’ta 12,65 reytinge düştü. Buna rağmen dizi, cuma gününün en çok izlenen programı olmayı başardı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Yükseldi

ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3,76’dan 4,44 reytinge yükselerek haftanın dikkat çeken artışlarından birini kaydetti.

Arka Sokaklar Sert Düştü

Kanal D dizisi Arka Sokaklar, geçen hafta 3,12 reytingle yedinci sıradayken bu hafta 2,40 reytingle dokuzuncu sıraya geriledi. Yaklaşık 1 puanlık kayıp, listenin en belirgin düşüşlerinden biri oldu.

24 NİSAN 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 13,74 2 Kızılcık Şerbeti 7,33 3 Taşacak Bu Deniz Özet 5,51 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,76 5 Kızılcık Şerbeti Özet 3,57 6 Esra Erol'da 3,56 7 Arka Sokaklar 3,12 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,02 9 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,43 10 ATV Ana Haber 2,29

Veri kaynağı: TİAK

1 MAYIS 2026 REYTİNG SONUÇLARINDA GENEL TABLO

1 Mayıs 2026 reyting sonuçları, cuma akşamında liderin değişmediğini ancak zirvedeki farkın yeniden yorumlanması gerektiğini gösterdi. Taşacak Bu Deniz hâlâ güçlü bir liderlik sergilese de düşüş trendi dikkat çekiyor.

Buna karşılık Kızılcık Şerbeti’nin yükselişi, cuma rekabetinde ikinci sıradaki konumunu güçlendirdi. Gündüz kuşağında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da yükselişleriyle ilk 5 içinde yer aldı.

1 Mayıs 2026 reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet. 1 Mayıs 2026 Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı.

1 Mayıs 2026 reyting birincisi kim oldu?

1 Mayıs 2026 reyting sonuçlarına göre günün birincisi 12,65 reytingle Taşacak Bu Deniz oldu.

Kızılcık Şerbeti 1 Mayıs 2026 reytinglerinde kaçıncı oldu?

Kızılcık Şerbeti, 7,52 reytingle günü ikinci sırada tamamladı.

Taşacak Bu Deniz reytingi düştü mü?

Evet. Taşacak Bu Deniz geçen hafta 13,74 reyting alırken bu hafta 12,65 reytinge geriledi.

Arka Sokaklar 1 Mayıs 2026 reytinglerinde kaçıncı sırada?

Arka Sokaklar, 2,40 reytingle 1 Mayıs 2026 Cuma günü dokuzuncu sırada yer aldı.

1 Mayıs 2026 reytinglerinde en çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 2,76 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

1 Mayıs 2026 reyting sonuçları, cuma akşamında zirvenin yine Taşacak Bu Deniz’e ait olduğunu gösterdi. Ancak lider dizinin 13,74’ten 12,65’e gerilemesi, “zirvede kan kaybı sürüyor” yorumunu güçlendirdi. Kızılcık Şerbeti’nin yükselişi ve gündüz kuşağı programlarının artışı ise haftanın reyting tablosunda öne çıkan diğer başlıklar oldu.