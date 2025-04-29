1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs 2025'te banka çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bu yıl Perşembe günü kutlanması sebebiyle 1 Mayıs bankalar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 1 Mayıs 2025'te banka çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 1 Mayıs günü kutlanacak olan İşçi Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs bankalar açık mı? 1 Mayıs 2025'te banka çalışıyor mu?

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs 2024 Perşembe gününün İşçi Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle bankalar çalışmayacak. Banka işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Mayıs Cuma günü gerçekleştirebilecekler.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yani bir diğer adıyla işçi bayramı 1980 askeri darbesi sonrasında 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin kararı ile resmi tatil olmaktan çıkarılmıştı. TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: