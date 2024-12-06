1 Mayıs davasında karar: Tüm sanıklar beraat etti

İstanbul'da 1 Mayıs'ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek isterken gözaltına alınan 17 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Haklarında hapis cezası istenen 17 sanığın tamamı beraat etti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 17 sanık hakkında 3,5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen davada sanıklar, bütün suçlamalardan beraat etti.

Karar duruşmasına, sanıkların avukatları katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarının oluşmadığı ve yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatine karar verdi.

İddianamede 17 sanığın, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 3'er yıl 6'şar aydan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.