1 Mayıs eczaneler açık mı? 1 Mayıs 2025'te eczane çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bu yıl Perşembe günü kutlanması sebebiyle 1 Mayıs eczaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 1 Mayıs 2025'te eczane çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 1 Mayıs günü kutlanacak olan İşçi Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs eczaneler açık mı? 1 Mayıs 2025'te eczane çalışıyor mu?

1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?

1 Mayıs 2025 Perşembe gününün İşçi Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle eczaneler açık olmayacak. Eczane işlemi olan yurttaşlar ihtiyaçlarını yaşadıkları kentin Ecza Odası'ndan öğrenebilecekleri nöbetçi eczaneler üzerinden gerçekleştirebilecekler.

1 MAYIS 2025'TE ECZANE ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs İşçi Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 1 Mayıs'ta eczaneler çalışmaz. 1 Mayıs'ta yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yani bir diğer adıyla işçi bayramı 1980 askeri darbesi sonrasında 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin kararı ile resmi tatil olmaktan çıkarılmıştı. TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: