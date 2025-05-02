1 Mayıs gözaltıları: 372 kişi serbest bırakıldı, 36 kişi adliyeye sevk edildi

1 Mayıs'ta Saray'ın baskıcı politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında sokağa çıkan yurttaşlar İstanbul'da polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Gözaltına alınanlardan 36'sı sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken 372 kişi ise dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

8 kişinin işlemlerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği öğrenildi.