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1 Mayıs gözaltıları: 372 kişi serbest bırakıldı, 36 kişi adliyeye sevk edildi

Mecidiyeköy'de toplanıp Taksim'e çıkmak için yürümek isteyen ve sert müdahaleyle gözaltına alınanlardan 372'si serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 36'sı ise adliyeye sevk edildi.

Güncel
  • 02.05.2025 11:44
  • Giriş: 02.05.2025 11:44
  • Güncelleme: 02.05.2025 12:29
Kaynak: AA-Haber Merkezi
1 Mayıs gözaltıları: 372 kişi serbest bırakıldı, 36 kişi adliyeye sevk edildi
Fotoğraf: Depophotos

1 Mayıs'ta Saray'ın baskıcı politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında sokağa çıkan yurttaşlar İstanbul'da polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Gözaltına alınanlardan 36'sı sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken 372 kişi ise dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

8 kişinin işlemlerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği öğrenildi.

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