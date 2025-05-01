1 Mayıs günü çalışan inşaat işçisi: “Bir güvencemiz olmadığı için bugün de çalışıyoruz"

Konya’da 1 Mayıs'ta çalışmak zorunda kalan inşaat işçisi Zübeyd Yalın, ekonomik sorunlar ve kötü çalışma koşullarına isyan etti.

Düşük ücretlerden dolayı işçilerin yurt dışına gittiğini belirten Yalın, "Bir güvencemiz olmadığı için bugün de çalışıyoruz. 1 Mayıs Bayramı neyimize. İhtiyaçları karşılayamıyoruz, borçlu kalacağız korkusuyla boş kalamayız" dedi.

Konya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde çalışmak zorunda kalan inşaat işçisi Zübeyd Yalın, çalışma koşullarından ve düşük ücretlerden yakındı.

Yalın, şunları söyledi:

“20 yıldır inşaat sektöründe çalışıyorum. Türkiye’de iş olmadığı için ve ücretler düşük olduğu için herkes yurt dışına gidiyor. Ev kiraları 15 bin ile 20 bin TL arası olmuş. İnsanlar geçinemiyor. Yani zor durumda halk. İnşaat işi zor, insan çalışırken bedenen çok zorlanıyor.

“BORÇLU KALACAĞIZ KORKUSUYLA ÇALIŞIYORUZ”

Çalışırken bir güvencemiz yok. 1 Mayıs bizim neyimize? Bir güvencemiz olmadığı için bugün de çalışıyoruz. 1 Mayıs Bayramı neyimize. İşçiyiz de ama 1 Mayıs bayramımızı yapamıyoruz işte. İhtiyaçları karşılayamıyoruz, borçlu kalacağız korkusuyla boş kalamayız. Çalışıyoruz biz 1 Mayıs’ta."