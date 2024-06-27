1 Mayıs hangi burç? 1 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 1 Mayıs hangi burç sorusu ise 1 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 1 Mayıs hangi burç? İşte 1 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

1 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 1 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 1 Mayıs hangi burç? İşte 1 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

1 MAYIS HANGİ BURÇ?

1 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

1 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

1 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

1 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1672 - Joseph Addison, İngiliz deneme yazarı, şair ve siyasetçi (ö. 1719)

1769 - Arthur Wellesley, Britanyalı asker ve devlet adamı (ö. 1852)

1825 - Johann Jakob Balmer, İsviçreli matematikçi ve matematiksel fizikçi (ö. 1898)

1857 - Theo van Gogh, Hollandalı sanat simsarı (ö. 1891)

1883 - Drastamat Kanayan, Rus asker (ö. 1956)

1878 - Mehmet Kâmil Berk, Türk tıp doktoru (Mustafa Kemal Atatürk'ün doktorlarından) (ö. 1958)

1900 - Ignazio Silone, İtalyan yazar (ö. 1978)

1908 - Giovanni Guareschi, İtalyan mizah yazarı ve karikatürist (Don Camillo'nun yaratıcısı) (ö. 1968)

1909 - Yannis Ritsos, Yunan şair (ö. 1990)

1910 - Behice Boran, Türk siyasetçi ve sosyolog (ö. 1987)

1910 - Nejdet Sançar, Türk eğitimci ve yazar (ö. 1975)

1912 - Otto Kretschmer, Alman donanmasında kaptan (ö. 1998)

1915 - Mina Urgan, Türk yazar, filolog, profesör ve çevirmen (ö. 2000)

1916 - Glenn Ford, Amerikalı aktör (ö. 2006)

1919 - Dan O'Herlihy, İrlandalı sinema oyuncusu (ö. 2005)

1923 - Joseph Heller, Amerikalı hiciv ve kısa hikâye yazarı (ö. 1999)

1925 - Gabriele Amorth, İtalyan rahip ve din adamı (ö. 2016)

1927 - Albert Zafy, Madagaskarlı siyasetçi ve Madakaskar'ın 6. Devlet Başkanı (ö. 2017)

1928 - Angelo Ziccardi, İtalyan siyasetçi (ö. 2019)

1931 - Mehmet Aslan, Türk oyuncu, senarist ve yönetmen (ö. 1987)

1936 - Dilbar Abdurahmanonova, Sovyet-Özbek kemancı ve orkestra şefi (ö. 2018)

1941 - Asil Nadir, Kıbrıslı iş insanı

1941 - Nurhan Damcıoğlu, Türk kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2023)

1947 - Jacob Bekenstein, Meksika doğumlu Amerikalı-İsrailli teorik fizikçi ve profesör (ö. 2015)

1948 - Patricia Hill Collins, Amerikalı sosyolog ve politikacı

1953 - Necati Bilgiç, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1954 - Ray Parker Jr., Amerikalı şarkıcı ve müzisyen

1954 - Menderes Samancılar, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1955 - Julie Pietri, Fransız şarkıcı

1956 - Coşkun Aral, Türk uluslararası savaş fotoğrafçısı, gezgin, gazeteci, macera insanı ve belgesel yapımcısı

1956 - Catherine Frot, Fransız oyuncu

1958 - Hulki Cevizoğlu, Türk gazeteci, yazar ve televizyon programcısı

1959 - Yasmina Reza, Fransız oyun yazarı, oyuncu, romancı ve senarist

1961 - Ziya Selçuk, Türk eğitimci ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı

1962 - Maia Morgenstern, Rumen aktris

1962 - Yannis Saoulis, Yunan şarkıcı ve besteci

1963 - Erkan Mumcu, Türk politikacı, T.C Kültür ve Turizm eski bakanı, Anavatan Partisi eski genel başkanı

1964 - Birol Güven, Türk film yapımcısı, senaryo yazarı ve yönetmen

1966 - Olaf Thon, Alman futbolcu ve teknik direktör

1967 - Tim McGraw, Amerikalı country şarkıcısı

1968 - Oliver Bierhoff, Alman eski futbolcu

1969 - Wes Anderson, Amerikalı yönetmen, yazar ve kısa film, sinema ve reklam yapımcısı

1971 - Didem Akın, Türk basketbol oyuncusu ve menajer

1971 - Hasret Gültekin, Türk bağlama virtüözü, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve yapımcı (ö. 1993)

1972 - Julie Benz, Amerikalı oyuncu

1973 - İsmail Sancak, Türk belgesel yönetmeni

1973 - Oliver Neuville, Alman futbolcu

1975 - Marc-Vivien Foé, Kamerunlu millî futbolcu (ö. 2003)

1975 - Murat Han, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1975 - Aleksey Smertin, emekli Rus futbolcu

1978 - Orhan Ölmez, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, aranjör ve sunucu

1980 - Dilek Çelebi, Türk tiyatro oyuncusu

1981 - Alyaksandr Hleb, Beyaz Rus eski futbolcu

1982 - Beto, Portekizli millî kaleci

1982 - Mark Farren, İrlandalı eski futbolcu (ö. 2016)

1982 - Mehmet Muş, Türk siyasetçi ve ekonomist

1982 - Darijo Srna, Hırvatistan millî futbol takımında forma giymiş Bosnalı asıllı eski futbolcu

1983 - Alain Bernard, Fransız yüzücü

1983 - Park Hae-jin, Güney Koreli oyuncu

1983 - Anna Litvinova, Rus top model (ö. 2013)

1984 - Mišo Brečko, Sloven eski millî futbolcu

1984 - Alexander Farnerud, İsveçli millî futbolcu

1986 - Cauê, Brezilyalı eski futbolcu

1988 - Anushka Sharma, Bollywood filmlerinde rol alan Hint oyuncu ve yapımcı

1990 - Diego Contento, Alman futbolcu

1992 - Ahn Hee-yeon, daha çok bilinen sahne adıyla Hani, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

1993 - Jean-Christophe Bahebeck, Fransız millî futbolcu

1994 - İlkay Durmuş, Türk futbolcu

1 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

1 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

1 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

1 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

1 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.