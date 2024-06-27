1 Mayıs hangi burç? 1 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 1 Mayıs hangi burç sorusu ise 1 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 1 Mayıs hangi burç? İşte 1 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
1 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 1 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 1 Mayıs hangi burç? İşte 1 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
1 MAYIS HANGİ BURÇ?
1 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
1 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
1 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
1 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1672 - Joseph Addison, İngiliz deneme yazarı, şair ve siyasetçi (ö. 1719)
- 1769 - Arthur Wellesley, Britanyalı asker ve devlet adamı (ö. 1852)
- 1825 - Johann Jakob Balmer, İsviçreli matematikçi ve matematiksel fizikçi (ö. 1898)
- 1857 - Theo van Gogh, Hollandalı sanat simsarı (ö. 1891)
- 1883 - Drastamat Kanayan, Rus asker (ö. 1956)
- 1878 - Mehmet Kâmil Berk, Türk tıp doktoru (Mustafa Kemal Atatürk'ün doktorlarından) (ö. 1958)
- 1900 - Ignazio Silone, İtalyan yazar (ö. 1978)
- 1908 - Giovanni Guareschi, İtalyan mizah yazarı ve karikatürist (Don Camillo'nun yaratıcısı) (ö. 1968)
- 1909 - Yannis Ritsos, Yunan şair (ö. 1990)
- 1910 - Behice Boran, Türk siyasetçi ve sosyolog (ö. 1987)
- 1910 - Nejdet Sançar, Türk eğitimci ve yazar (ö. 1975)
- 1912 - Otto Kretschmer, Alman donanmasında kaptan (ö. 1998)
- 1915 - Mina Urgan, Türk yazar, filolog, profesör ve çevirmen (ö. 2000)
- 1916 - Glenn Ford, Amerikalı aktör (ö. 2006)
- 1919 - Dan O'Herlihy, İrlandalı sinema oyuncusu (ö. 2005)
- 1923 - Joseph Heller, Amerikalı hiciv ve kısa hikâye yazarı (ö. 1999)
- 1925 - Gabriele Amorth, İtalyan rahip ve din adamı (ö. 2016)
- 1927 - Albert Zafy, Madagaskarlı siyasetçi ve Madakaskar'ın 6. Devlet Başkanı (ö. 2017)
- 1928 - Angelo Ziccardi, İtalyan siyasetçi (ö. 2019)
- 1931 - Mehmet Aslan, Türk oyuncu, senarist ve yönetmen (ö. 1987)
- 1936 - Dilbar Abdurahmanonova, Sovyet-Özbek kemancı ve orkestra şefi (ö. 2018)
- 1941 - Asil Nadir, Kıbrıslı iş insanı
- 1941 - Nurhan Damcıoğlu, Türk kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2023)
- 1947 - Jacob Bekenstein, Meksika doğumlu Amerikalı-İsrailli teorik fizikçi ve profesör (ö. 2015)
- 1948 - Patricia Hill Collins, Amerikalı sosyolog ve politikacı
- 1953 - Necati Bilgiç, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu
- 1954 - Ray Parker Jr., Amerikalı şarkıcı ve müzisyen
- 1954 - Menderes Samancılar, Türk sinema ve dizi oyuncusu
- 1955 - Julie Pietri, Fransız şarkıcı
- 1956 - Coşkun Aral, Türk uluslararası savaş fotoğrafçısı, gezgin, gazeteci, macera insanı ve belgesel yapımcısı
- 1956 - Catherine Frot, Fransız oyuncu
- 1958 - Hulki Cevizoğlu, Türk gazeteci, yazar ve televizyon programcısı
- 1959 - Yasmina Reza, Fransız oyun yazarı, oyuncu, romancı ve senarist
- 1961 - Ziya Selçuk, Türk eğitimci ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı
- 1962 - Maia Morgenstern, Rumen aktris
- 1962 - Yannis Saoulis, Yunan şarkıcı ve besteci
- 1963 - Erkan Mumcu, Türk politikacı, T.C Kültür ve Turizm eski bakanı, Anavatan Partisi eski genel başkanı
- 1964 - Birol Güven, Türk film yapımcısı, senaryo yazarı ve yönetmen
- 1966 - Olaf Thon, Alman futbolcu ve teknik direktör
- 1967 - Tim McGraw, Amerikalı country şarkıcısı
- 1968 - Oliver Bierhoff, Alman eski futbolcu
- 1969 - Wes Anderson, Amerikalı yönetmen, yazar ve kısa film, sinema ve reklam yapımcısı
- 1971 - Didem Akın, Türk basketbol oyuncusu ve menajer
- 1971 - Hasret Gültekin, Türk bağlama virtüözü, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve yapımcı (ö. 1993)
- 1972 - Julie Benz, Amerikalı oyuncu
- 1973 - İsmail Sancak, Türk belgesel yönetmeni
- 1973 - Oliver Neuville, Alman futbolcu
- 1975 - Marc-Vivien Foé, Kamerunlu millî futbolcu (ö. 2003)
- 1975 - Murat Han, Türk dizi ve sinema oyuncusu
- 1975 - Aleksey Smertin, emekli Rus futbolcu
- 1978 - Orhan Ölmez, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, aranjör ve sunucu
- 1980 - Dilek Çelebi, Türk tiyatro oyuncusu
- 1981 - Alyaksandr Hleb, Beyaz Rus eski futbolcu
- 1982 - Beto, Portekizli millî kaleci
- 1982 - Mark Farren, İrlandalı eski futbolcu (ö. 2016)
- 1982 - Mehmet Muş, Türk siyasetçi ve ekonomist
- 1982 - Darijo Srna, Hırvatistan millî futbol takımında forma giymiş Bosnalı asıllı eski futbolcu
- 1983 - Alain Bernard, Fransız yüzücü
- 1983 - Park Hae-jin, Güney Koreli oyuncu
- 1983 - Anna Litvinova, Rus top model (ö. 2013)
- 1984 - Mišo Brečko, Sloven eski millî futbolcu
- 1984 - Alexander Farnerud, İsveçli millî futbolcu
- 1986 - Cauê, Brezilyalı eski futbolcu
- 1988 - Anushka Sharma, Bollywood filmlerinde rol alan Hint oyuncu ve yapımcı
- 1990 - Diego Contento, Alman futbolcu
- 1992 - Ahn Hee-yeon, daha çok bilinen sahne adıyla Hani, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
- 1993 - Jean-Christophe Bahebeck, Fransız millî futbolcu
- 1994 - İlkay Durmuş, Türk futbolcu
1 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
1 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
1 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
1 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
1 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.