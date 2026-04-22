1 Mayıs'ın meydanı değişmez

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs öncesi İstanbul Kadıköy Rıhtım’da bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamaya çok sayıda sendika üyesi ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

1 MAYIS’IN ADRESİ TAKSİM

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs’ın tarihsel ve simgesel adresinin Taksim Meydanı olduğunu vurguladı.

Çerkezoğlu, “1 Mayıs denildiğinde yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın gözü İstanbul’dadır. İstanbul’da ise adres Taksim’dir. Bu, tarihsel, toplumsal ve hukuksal bir gerçektir. Ne 1977 katliamı ne darbe dönemleri ne de yıllardır süren yasaklar bu gerçeği değiştirebildi” dedi.

"YASAKLAR HUKUKSUZLUKTUR"

Taksim yasağına tepki gösteren Çerkezoğlu, “Siyasi iktidar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen Taksim’i yasaklı tutarak açıkça hukuku ve anayasayı yok saymaktadır. Oysa tarih, toplum ve hukuk çoktan ortak bir noktada buluşmuştur: 1 Mayıs’ın meydanı Taksim’dir” diye konuştu.

"BİRLEŞELİM, DEĞİŞTİRELİM"

Mücadele vurgusu yapan Çerkezoğlu, “Bizler yıllardır bu ülkede 1 Mayısları örgütlüyoruz. Kimi zaman Taksim’e yürüdüğümüz için gözaltına alındık, kimi zaman başka meydanları kazandık. Ama bu iradeden vazgeçmedik.

2026 1 Mayıs’ı için çağrımız nettir: Bu ülkenin işçileri, emekçileri, kadınları ve gençleri, Taksim’i de 1 Mayıs’ı da özgürleştirme gücüne sahiptir. Bu nedenle birleşelim, değiştirelim” ifadelerini kullandı.

"KARANLIK ANCAK MÜCADELEYLE DAĞILIR"

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanur Usta ise konuşmasında 1 Mayıs’ın tarihsel önemine ve ülkedeki tabloya dikkat çekti.

Usta, “Hayatın her alanını ilmik ilmik ören emeğin günü 1 Mayıs’ı tarihsel bir eşikte karşılıyoruz. Ülkemiz uzun süredir zifiri bir karanlığın pençesinde. Hukuksuzluk bir yönetim biçimi haline getirilirken demokrasi ağır yaralar alıyor, adalet duygusu aşındırılıyor” dedi.

"GEÇİM DEĞİL, VAROLUŞ MÜCADELESİ"

Ekonomik krizin etkilerine değinen Usta, “Ekonomik kriz, mühendis, mimar ve şehir plancıları için bir geçim derdi olmanın ötesine geçmiş, bir varoluş mücadelesine dönüşmüştür. Diplomalarımız değersizleşirken işsizlik ve güvencesizlik yaygınlaşıyor” diye konuştu.

Usta, ülkedeki karanlık tablonun bir kader olmadığını belirterek, emeğin ve bilimin gücüyle eşit, özgür ve adil bie düzenin kurulabileceğini söyledi. Usta, "Bu karanlık ancak örgütlü mücadeleyle değiştirilebilir” ifadelerini kullandı.

"TOPLUM SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA"

İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Benan Koyuncu da sağlık alanındaki krize dikkat çekti.

Koyuncu, “İktidar sesimizi kısmaya çalışsa da buna izin vermiyoruz. Oda seçimlerinde bunu bir kez daha gördük. Hekimler kendi sınıfından yana tavır aldı” dedi.

"BU DÜZEN DEĞİŞECEK"

Ekonomik koşulların toplum sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayan Koyuncu, “Asgari ücretin 28 bin lira olduğu, kiraların 20 bin lirayı bulduğu bir yerde insanların sağlığa, gıdaya ya da kültürel ihtiyaçlara bütçe ayırması mümkün değil. Böyle bir ortamda toplum sağlığından söz edilemez.

Ama bu düzenin değişeceğini biliyoruz. İşçilerin ve emekçilerin mücadelesi bunu gösteriyor. Yaşasın 1 Mayıs” diye konuştu.

Açıklamanın ardından, bölgede 1 Mayıs bildirisi dağıtımı yapıldı.