1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs 2025'te kargo çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bu yıl Perşembe günü kutlanması sebebiyle 1 Mayıs kargolar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 1 Mayıs 2025'te kargo çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 1 Mayıs günü kutlanacak olan İşçi Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs kargolar açık mı? 1 Mayıs 2025'te kargo çalışıyor mu?

1 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

1 Mayıs 2025 Perşembe gününün İşçi Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle kargolar açık olmayacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Mayıs Cuma günü gerçekleştirebilecekler.

ARAS KARGO, YURTİÇİ KARGO, MNG 1 MAYIS 2025'TE KARGO ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs İşçi Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 1 Mayıs'ta Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG gibi kargo firmaları çalışmaz. Kargo gönderecek ya da teslim alacak yurttaşlar işlemlerini bir önceki günde ya da sonrasında tamamlayabilecekler.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yani bir diğer adıyla işçi bayramı 1980 askeri darbesi sonrasında 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin kararı ile resmi tatil olmaktan çıkarılmıştı. TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: