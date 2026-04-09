1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı’dır

Haber Merkezi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), DİSK İstanbul Koordinasyon Merkezi'nde dün 1 Mayıs programını açıkladı. Basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel Sekreteri Tayfun Görgün, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Feramuz Aşkın ve TTB önceki dönem Merkez Konseyi başkanlarından Dr. Raşit Tükel katıldı.

Dört örgüt adına ortak çağrı metnini okuyan Arzu Çerkezoğlu, tüm illerde gerekli başvuruların yapıldığını belirtti. 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak için 25 Mart'ta İstanbul Valiliği'ne başvurduklarını vurgulayan Çerkezoğlu, başvurunun henüz sonuçlanmadığını söyledi. Çerkezoğlu, "İstanbul'da 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır" dedi.

Çerkezoğlu "İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde emeğimizin hakkı, gelirde, vergide, ülkede adalet, yurtta ve dünyada barış, gerçek bir demokrasi için 1 Mayıs meydanlarında birleşmeye ve bu düzeni değiştirmeye çağırıyoruz. Çünkü biz çalışıyoruz, üretiyoruz ancak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Biz yoksullaşırken bankalar, şirketler ve holdingler kâr rekorları kırmaya devam ediyor. Bu düzende vergide adalet yok. İşçiler patronlarından fazla vergi veriyor. Devletin hazinesinin büyük bir bölümü, yoksul ile zenginin aynı oranda ödediği dolaylı vergilerle dolduruluyor" dedi.

‘1 MAYIS’TA BARIŞ TALEBİ YÜKSELECEK’

Kadınların mevcut düzende eşitsizlik ve şiddetle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Çerkezoğlu, "Bu düzende emeklilere saygı yok, insanca yaşam hakkı yok. Doğa talan ediliyor, kentler rant uğruna yok ediliyor. Zeytinliklerimiz, meralarımız dahi sermayeye peşkeş çekiliyor. Depremlerde on binlerce insanımızın yaşamını yitirmesine yol açan rantçı politikalar olduğu gibi devam ediyor. Oysa bir avuç ayrıcalıklı kesimin çıkarları değil, halkın ihtiyaçları esas alındığında gelirde ve vergide adalet sağlandığında, bu ülkenin kaynakları hepimizi insanca yaşatmaya yeter. En temel haklarımız piyasalaştırılıyor, okullarda çocuklarımıza bir öğle yemeği bile çok görülüyor. Yargı talimatla ‘dağıtılıyor’ adalet yerini keyfiliğe bırakıyor. Sendikalaşma ve grev hakkı gasp ediliyor. ‘Toplu Satış’ sözleşmeleriyle kamu emekçileri ve emekliler yoksulluğa ve sefalete mahkûm ediliyor. Kimi seçeceğimizi bile belirlemeye kalkan bu düzen, yaşamımızın her alanına ‘kayyum’ atamaya kalkıyor" ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, şöyle devam etti: "Kürt sorununda demokrasiye, diyaloga, barışa dayalı çözüm yerine çatışmaya, ayrımcılığa ve şovenizme dayalı politikalar hayata geçirildi. Barış ve demokratik toplum çağrısı çerçevesinde yürütülen sürece rağmen iktidar bırak adım atmayı siyasal operasyonları tüm muhalefet çevrelerini de kapsayacak şekilde daha da artırdı. Günü geldi, laikliği hedef alarak inançlar üzerinden de bizi bölmeye çalıştı. Bu nedenle barış ve kardeşlik en fazla biz işçilerin ihtiyacıdır. Kapitalist sistem bugün dünya halklarına savaş ve diktatörlük dayatıyor. Özellikle ABD emperyalizmi ve İsrail’in bölgemizde artan saldırganlığı; hukuk tanımaz bir devletin ne kadar tehlikeli bir suç örgütüne dönüşebileceğini gösteriyor ve tüm dünya halkları için tehlikeli bir model olarak karşımıza çıkıyor. Biz sadece ülkemizde değil, dünyada da barışı savunmaya emperyalist barbarlığa karşı halkların omuz omuza mücadelesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Tüm dünyada 1 Mayıs’lar, işçi sınıfının ve emekçi halkların barış talebinin yükseleceği alanlar olacak.”

***

1 Mayıs’ın kutlanacağı meydanlar

Diğer iller için de gerekli başvuruların yapıldığı belirtilen açıklamada, 1 Mayıs’ın kutlanacağı meydanlar şu şekilde sıralandı:

Ankara: Tandoğan Meydanı

İzmir: Gündoğdu Meydanı

Antalya: Cumhuriyet Meydanı

Mersin: Cumhuriyet Meydanı

Adana: Uğur Mumcu Meydanı

Samsun: Cumhuriyet Meydanı

Kayseri: Mimar Sinan parkı

Eskişehir: Cumhuriyet Meydanı

***

VERGİDE ADALET SAĞLANMALI

Ülkede derinleşen yoksulluğa, yüksek enflasyona ve alım gücünün düşmesine dikkat çekilen açıklamada talepler şöyle sıralandı: