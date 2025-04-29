1 Mayıs noterler açık mı? 1 Mayıs 2025'te noter çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın bu yıl Perşembe günü kutlanması sebebiyle 1 Mayıs noterler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 1 Mayıs 2025'te noter çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 1 Mayıs Perşembe günü kutlanacak olan İşçi Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 1 Mayıs noterler açık mı? 1 Mayıs 2025'te noter çalışıyor mu?

1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

1 Mayıs Perşembe günü noterler açık olmayacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar, kamu kurumları ve noterler kapalı olacak.

1 MAYIS 2025'TE NOTER ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs günü İşçi Bayramı olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 1 Mayıs'ta noterler çalışmaz. Noter işlemi olan yurttaşlarda işlerine 2 Mayıs günü devam edebilecekler.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yani bir diğer adıyla işçi bayramı 1980 askeri darbesi sonrasında 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin kararı ile resmi tatil olmaktan çıkarılmıştı. TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: