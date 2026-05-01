1 Mayıs öncesi ev baskınları: 14 kişi tutuklandı

1 Mayıs öncesinde İstanbul ve Kocaeli'de 62 adrese düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınanların adli süreci bugün netleşmeye başladı.

İstanbul'da 1 Mayıs'a kısa bir süre kala düzenlenen ev baskınlarında aralarında sendika ve STK temsilcilerinin de olduğu çok sayıda yurttaş gözaltına alınmıştı.

14 TUTUKLAMA, 9 EV HAPSİ

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi’nin paylaştığı güncel rapora göre, 27 Nisan Pazartesi günü Kazancı Yokuşu’nda gözaltına alınan ve serbest bırakılmayan 2 kişinin dosyasına, 28 Nisan Salı günü sabaha karşı düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınanların eklenmesiyle birlikte gözaltıların sayısı 47’ye ulaştı.

Gözaltına alınanlardan 23 kişi bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 14 kişi tutuklanırken, 9 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Aynı operasyon kapsamında gözaltında bulunan diğer 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.