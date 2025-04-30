1 Mayıs öncesi gözaltı dalgası Ankara'da da devam ediyor: 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

1 Mayıs öncesi başlatılan gözaltı dalgası devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, THKP-C/Devrimci Hareket mensubu oldukları ve il genelinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, THKP-C/Devrimci Hareket tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan "örgütsel faaliyetlere katıldıkları" ve "propaganda yaptıkları" iddia edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda gözaltı işlemlerinin tamamlanması için operasyonlara Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.