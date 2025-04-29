1 Mayıs öncesi İstanbul'da ev baskınları: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs'a kısa bir süre kala düzenlenen ev baskınlarında aralarında sendika ve STK temsilcilerinin de olduğu onlarca kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet TEM şube müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı operasyon düzenlendi. Çok sayıda eve düzenlenen baskında toplam 92 kişi gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada söz konusu operasyonun "1 Mayıs günü kitleyi provoke ederek korsan gösteri düzenleyebilecek, güvenlik güçlerine karşı taşlı sopalı saldırı düzenlenebileceği" gerekçesiyle yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "DHKP-C üyesi 2 kişi, MLKP üyesi 18 kişi, TKP-ML üyesi 11 kişi, DSİH üyesi 15 kişi, TİKB-B üyesi 3 kişi, TİKB üyesi 1 kişi, TKEP-L üyesi 6 kişi, TKİP üyesi 13 kişi, TKP-KIVILCIM üyesi 8 kişi, MKP üyesi 2 kişi, TKKKÖ üyesi 5 kişi olmak üzere 84 kişiye yönelik operasyon" düzenlendiği belirtildi.

MA'da yer alan habere göre, polis baskınında gözaltına alınan bazı kişilerin şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Gözaltına alınan bazı isimler şöyle: BEKSAV Eş Başkanı Ahmet Uçar, Ayşenur Demir, Polen Ekoloji Kolektifi’nden Cemil Aksu, Grup Vardiya solisti Ruşa Sabur, ESP’den Aydın Kılıçdere, Ali Haydar Saygılı, Hüseyin İldan, Cemre Nayır, Eylül Devrim Altepe.

Ayrıca Partizan, TÖP, Proleter Devrimci Duruş ve Kaldıraç’tan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

DEV TEKSTİL TEMSİLCİSİ DE GÖZALTINDA

DEV Tekstil'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul İl Temsilcisi Okan Karaçam'ın da evine yapılan baskında gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "polisler kapıyı kırarak, her tarafı dağıtarak ev araması gerçekleştirmiştir" denildi.

Sendikamızın İstanbul Temsilcisi Okan Karaçam'ın evini basan polisler kapıyı kırarak, her tarafı dağıtarak ev araması gerçekleştirmiştir. Her türlü hukuksuzluğu işleyen devlet, 1 Mayıs öncesi operasyon yaparak ilerici ve devrimci güçleri yıldırmaya çalışıyor. pic.twitter.com/nP50UGbqCM — DEV TEKSTİL (@_DevTekstil) April 29, 2025

YTÜ ÖĞRENCİSİ DE GÖZALTINDA

Evrensel'de yer alan habere göre, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mekatronik bölümünde okuyan Alican Doğan da kaldığı yurtta sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Polisler gözaltı gerekçesine ilişkin bilgi vermezken Doğan’ın TEM şubeye götürüldüğü öğrenildi.