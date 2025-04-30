1 Mayıs öncesi İstanbul, İzmir ve Ankara'da operasyon: Çok sayıda yurttaş gözaltına alındı!

1 Mayıs öncesi yapılan ev baskınları ve gözaltılar birçok kentte devam ediyor.

İzmir’de sabah saatlerinde pek çok yere baskın düzenlendi. Aralarında üniversite öğrencileri, sendikacılar, SOL Parti, EMEP ve TİP üyelerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, toplamda 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Saat 10.30 itibarıyla 41 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı İBB operasyonundan sonra başlayan eylemler nedeniyle yürütülüyor. Gözaltı kararı verilenlerin “polise saldırdığı ve terör propagandası yaptıkları” iddia ediliyor.

Gözaltına alınanlar arasında Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir ve eşi Gülsen Candemir de yer alıyor. Candemir, gözaltı haberini kişisel X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sabah sabah polis sonunda bizide ziyarete geldi Eşim Gülsen ve beni gözaltına alıyorlar. — savaş candemir (@savacandemir) April 30, 2025



Ayrıca KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyesi Necat Sezginer'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan SOL Parti İzmir İl Örgütü dört üyelerinin gözaltına alındığını aktardı.

BARODAN TEPKİ: "GÖZALTILAR SERBEST BIRAKILSIN!"

İzmir Barosu, gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada tepki göstererek şunları kaydetti:

"Bugün sabah saatleri itibariyle çok sayıda yurttaşımızın Mart ayındaki protestolarla ilgili gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Demokratik haklarını kullanan yurttaşlarımızın gözaltı / tutuklama uygulamalarıyla susturulmak ve sindirilmek istenmesini kabul etmiyor, gözaltındaki tüm yurttaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!"

Demokratik Hakları Kullanmak Suç Değildir.

Gözaltılar Derhal Serbest Bırakılsın!



Bugün sabah saatleri itibariyle çok sayıda yurttaşımızın Mart ayındaki protestolarla ilgili gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız.



Demokratik haklarını kullanan yurttaşlarımızın gözaltı /… pic.twitter.com/0dyvP5Urjc — İzmir Barosu - #SavunmaSusturulamaz (@izmir_barosu) April 30, 2025

ANKARA'DA 16 GÖZALTI KARARI

Ankara'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, THKP-C/Devrimci Hareket mensubu oldukları ve il genelinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, THKP-C/Devrimci Hareket tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan "örgütsel faaliyetlere katıldıkları" ve "propaganda yaptıkları" iddia edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda gözaltı işlemlerinin tamamlanması için operasyonlara Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.

İSTANBUL'DA İKİ AYRI OPERASYON

İstanbul'da ise iki ayrı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İlk operasyonda dün (29 Nisan) Beyoğlu'nda düzenledikleri basın toplantısıyla Taksim’e çağrı yapan ve 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi üyelerinden oluşan 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Karayolları Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası (Kataş-Sen) Genel Başkanı Şahin Başaraner ile İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür'ün de bulunduğu öğrenildi. Tertip Komitesi'nden Limter İş Sendikası Genel Başkanı Kamber Saygılı da gözaltına alınanlar arasında.

Diğer operasyonda da Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulunan 14 kişi gözaltına alındı.