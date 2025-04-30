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1 Mayıs öncesi İstanbul’da 92 kişiye gözaltı

Güncel
  • 30.04.2025 06:00
  • Giriş: 30.04.2025 06:00
  • Güncelleme: 30.04.2025 06:00
1 Mayıs öncesi İstanbul’da 92 kişiye gözaltı
Fotoğraf: DHA

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 3 ayrı soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda 92 kişi gözaltına alındı. Partizan, Proleter Devrimci Duruş ve Kaldıraç’tan da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca Grup Yorum üyesi 2 kişi de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Öte yandan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mekatronik bölümünde okuyan Alican Doğan da kaldığı yurtta sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

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‘KUTLAMALARI ENGELLEME NİYETİ’

1 Mayıs kutlamaları öncesi 92 kişinin gözaltına alınmasına siyasi partilerden tepkiler yükseldi. Sosyal medya hesaplarından tepki gösteren partiler, gözaltıların 1 Mayıs kutlamalarını engellemek niyetiyle yapıldığını vurguladı. Dosyaya gizlilik kararı getirildiğinden gözaltı gerekçelerine ulaşamadı.

• SOL Parti: 1 Mayıs öncesi hukuksuzca, uydurma gerekçelerle çok sayıda kişi şafak operasyonları ile gözaltına alındı. Halkı korkutmaya ve sindirmeye çalışan tek adam rejimine karşı mücadeleyi hep beraber yükselteceğiz. Zorbalar kalmaz gider.

• DEM Parti: Bütün dünyada birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs öncesi, ‘korsan gösteri yapacakları’ iddiasıyla yapılan gözaltılar keyfidir ve hukuk dışıdır. Asıl korsanlık 1 Mayıs’ı engelleme girişimleridir. Hiçbir gözaltı 1 Mayıs’ın kutlanmasını engelleyemeyecektir.

• Türkiye İşçi Partisi (TİP): 1 Mayıs öncesinde uydurma gerekçelerle şafak operasyonu düzenlenerek gözaltına alınan sosyalistler derhal serbest bırakılmalıdır. İktidarın keyfi uygulamaları 1 Mayıs iradesinin meydanlara yansımasına engel olamaz.

• Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP): 1 Mayıs öncesinde AKP/MHP iktidarı yine sosyalistlere saldırıyor. Her zaman olduğu gibi yine dosyada gizlilik kararı olduğu için avukatlarımıza bilgi verilmiyor. Baskılar, gözaltı saldırıları karşısında sosyalistleri yıldıramazsınız. Arkadaşlarımızı serbest bırakın!

• Emek Partisi (EMEP): Bu ülkenin meydanları, sermayenin, sermaye iktidarlarının malı değildir. Baskısız, sömürüsüz ve halklarımızın hak eşitliğine dayalı bir barışı inşa ettiği bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın!

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