1 Mayıs öncesi İzmir'de şafak baskınları: Çok sayıda kişi gözaltında

1 Mayıs öncesi yapılan ev baskınları ve gözaltılar İzmir'e de sıçradı.

1 Mayıs'a bir gün kala İzmir’de sabah saatlerinde pek çok yere baskın düzenlendi.

Aralarında üniversite öğrencileri, sendikacılar, SOL Parti, EMEP ve TİP üyelerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir ve eşi Gülsen Candemir de yer alıyor. Candemir, gözaltı haberini kişisel X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sabah sabah polis sonunda bizide ziyarete geldi Eşim Gülsen ve beni gözaltına alıyorlar. — savaş candemir (@savacandemir) April 30, 2025



Ayrıca KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyesi Necat Sezginer'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan SOL Parti İzmir İl Örgütü üç üyelerinin gözaltına alındığını aktardı. Gözaltıların gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Dün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 3 ayrı soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda İstanbul'da 92 kişi gözaltına alınmıştı.