1 Mayıs programı açıklandı: Emekçiler Kadıköy Meydanı'nı dolduracak!

HABER MERKEZİ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB), 1 Mayıs programını açıkladı.

Sendika ve meslek örgütleri, 1 Mayıs programını duyurmak amacıyla Beşiktaş İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın önemine ilişkin bilgi vererek "1977'de 1 Mayıs kürsüsünde ilan edilen gerçek 1989'da, 1996'da, 2004'te, 2010, 2021, 2024'te ne ise 2025'te de odur. Önümüzün zorbaca kesildiği yıllarda bu gerçek değişmedi, değişmeyecek" dedi.

VALİLİK VE BAKANLIKLA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Taksim Meydanı hakkında konuşan Çerkezoğlu, "Taksim Meydanı tarihsel bir gerçektir. Hukuksal bir gerçektir. AİHM, dünyada ilk defa bir meydanla ilgili karar verdi. AYM açıkça Türkiye'de işçilerin, emekçilerin, kadınların 1 Mayıs Taksim'de kutlamasını karara bağlamıştır" diye konuştu.

İstanbul'da 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması amacıyla İstanbul Valiliği ve Bakanlıkla görüşmelerin yapıldığını anlatan Çerkezoğlu'nun okuduğu ortak açıklamada şunlara yer verildi:

"GELECEKSİZLİĞE MAHKÛM DEĞİLİZ"

"Biz bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleriz. Biz işçileriz, kamu emekçileriyiz, mühendisleriz, mimarlarız, hekimleriz, emekliler, kadınlarız, gençleriz… Biz tüm renklerimiz ve farklılıklarımızla Türkiye’yiz. Biz hayat pahalılığına, yoksulluğa, işsizliğe, geleceksizliğe mahkûm değiliz. Biz, ürettiğimiz değerlerin hepimizi insanca yaşatmaya yeteceğini biliyoruz. Yeter ki ürettiğimizi adaletli bölüşelim; yeter ki az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın; yandaş şirketlerin vergileri sıfırlanmasın.

"YETER Kİ ÇETELER ÜZERİNE ÇÖKMESİN"

Biz bu ülkenin kaynaklarının herkese yeteceğini biliyoruz; yeter ki çeteler üzerine çökmesin. Yeter ki ürettiklerimiz bir avuç mutlu azınlığa/sermayeye peşkeş çekilmesin, savaş ve rant politikalarına harcanmasın. Yeter ki ülkeyi yönetenler siyasi rakiplerini alt etmek için ülkenin döviz birikimini bir gecede harcamasın. Bu ülkenin kaynakları hepimizi insanca yaşatır. Yeter ki demokratik haklarımızı kullanabilelim; yeter ki sendikalı olabilelim, grev hakkımızı kullanabilelim; yeter ki itiraz edenin, hakkını savunanın kapısına gece yarısı kimse dayanmasın! Biz barış içinde kardeşçe yaşamasını, adaletli biçimde bölüşmesini biliriz; yeter ki koltuğunu, servetini ve sömürü düzenini korumak için birileri gölge etmesin, ayrımcılık yapmasın.

ÖĞRETMENLER LİYAKATE GÖRE BELİRLENSİN

Biz çocuklarımıza umutlu onurlu bir gelecek bırakabiliriz; yeter ki çocuklarımız okullarına aç gitmesin; yeter ki öğretmenleri liyakate göre belirlensin, bir gecede sürgün edilmesin; yeter ki diplomalar bile tek kişinin emriyle iptal edilemesin. Biz barışı ve adaleti bu topraklara hâkim kılabiliriz; yeter ki bir avuç ayrıcalıklı kesim dışındaki herkes için ülkemizin bir açık hava hapishanesine dönüşmesine izin vermeyelim. Biz özgürce yaşayabiliriz; yeter ki tek kişinin değil, hepimizin söz ve karar sahibi olduğu bir düzeni kuralım! Yeter ki gazetecileri, sendikacıları, sanatçıları, akademisyenleri, belediye başkanlarını, siyasi rakiplerini, gençlerini hapse doldurarak iktidarını korumaya çalışanlara kimin büyük olduğunu gösterelim.

DÖRT BİR YANDA MEYDANLARA

Biz emeğin, demokrasinin, adaletin, barışın, eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin egemen olduğu bir ülkeyi kazanacağız! Yeter ki birlik olalım ve mücadele edelim. Yeter ki tek başına olmadığımızı bilelim, kurtuluş için hep beraber olalım. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde ülkemizin dört bir yanındaki meydanlarda tek bir slogan etrafında bir araya gelelim: Biz kazanacağız! Biz bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten milyonlar bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Biz örgütlü olduğumuzda, birlik olduğumuzda, bizden büyük güç yok. O nedenle bir avuç sermaye ve iktidar sahibi kaybedecek; biz kazanacağız, halk kazanacak! Biz kazanacağız, demokrasi kazanacak, adalet kazanacak, barış kazanacak, kardeşlik kazanacak, emek kazanacak, bu ülke, bu halk kazanacak! 1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanından hep beraber haykıralım: Biz kazanacağız!

Bu bildirinin imzacısı olan dört emek örgütü olarak, Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 Mayısları ortak bir akıl ve eylem birliği içinde örgütlüyoruz. Bu ülkenin üreten çoğunluğunun, bu ülkenin gerçek sahiplerinin, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin ve çocuklarımızın bir araya geleceği meydanlardan 'evet biz kazanacağız, örgütlenerek kazanacağız, mücadele ederek kazanacağız, birleşe birleşe kazanacağız' umuduyla ayrılacakları; 2 Mayıs gününe daha umutlu başlayacakları bir süreci büyütmeyi amaçlıyoruz. Ekmeğimizi küçülten, emeğimizi değersizleştiren, en temel haklarımıza el uzatan bu düzene karşı olabildiğince çok noktada, Türkiye’nin dört bir yanında yaygın ve kitlesel 1 Mayıslarda bir araya geleceğiz. 1 Mayıs 2025’te tüm Türkiye sokak sokak meydanlara akacak.

"TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR"

İstanbul’da da bildiğiniz gibi 1 Mayıs’ların adresi Taksim 1 Mayıs alanıdır. Bizler bu sene de Anayasa Mahkemesi kararları ve Anayasal haklarımız doğrultusunda Taksim’de olmak istediğimizi İstanbul Valiliği’ne ilettik. Ancak İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği bir kez daha hukuktan, Anayasa’dan, mahkeme kararlarından üstün başka bir 'karar mercii' olduğunu göstererek bu talebimize olumsuz bir yanıt verdi. Evet, kimsenin hukuktan, Anayasa’dan üstün olmadığı bir ülke için mücadele eden milyonlar olarak bugün bir kez daha Taksim’in özgürleştirilmesi mücadelesinin Türkiye’nin bu istibdat düzeninden kurtuluşundan bağımsız olmadığı gerçeği ile karşı karşıyız.

Bu adaletsiz düzene karşı büyüyen mücadelede; işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, gençlerle, çocuklarla, diğer demokrasi güçleriyle meydanlarda bir araya gelip ayağa kalmasının, gücünü görmesinin ve göstermesinin en önemli görevimiz olduğuna dair ortak saptamamız doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanında yaygın 1 Mayıslar örgütlemeye ve İstanbul’da da Kadıköy’de buluşmaya karar verdik. Evet, işçi sınıfı olmadan, emek olmadan, bu adaletsiz düzenden kurtuluş olmaz; işçiler, emekçiler bir araya geldiğinde, örgütlendiğinde de onlardan büyük bir güç olmaz! Bu bilinci ve umudu 2025 1 Mayıs’ında büyütmek isteyen herkesi, sendikalı sendikasız tüm sınıf kardeşlerimizi, kadınları, gençleri, itirazı olan herkesi Türkiye’nin dört bir yanındaki emek, barış, demokrasi, adalet ve geleceğimiz için 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz."