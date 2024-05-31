1 Mayıs sonrası tutuklanan 30 kişinin yargılandığı davada ilk duruşma tarihi belli oldu

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarını takip eden günlerde gözaltına alınıp tutuklanan 74 kişiden 30'unun yargılandığı davada ilk duruşma 17 Temmuz'da yapılacak.

HABER MERKEZİ

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik yapılan operasyonlarda tutuklanan 30 kişinin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Sanıklara, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlamalarının yöneltildiği davanın ilk duruşması 17 Temmuz'da yapılacak.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülecek dava saat 10.00'da başlayacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 30 kişi hakkında toplam 405 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

2 AYRI İDDİANAME DÜZENLENDİ

1 Mayıs'tan sonra yapılan operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklananlar hakkında 2 ayrı iddianame düzenlendi. Bu iddianamelerde tutuklu 42 kişi hakkında toplam 567 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ilk iddianamede, 30 tutuklu hakkında toplamda 405 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan ikinci iddianamede ise 12 tutuklu için ise toplamda 162 yıl hapis talep edildi. İki ayrı iddianamede toplam 42 tutuklu için toplamda 567 yıla kadar hapis cezası istendi.

1 Mayıs'taki eylemin ardından kolluk kuvvetleri tarafından 3 dalga halinde yapılan ev baskınlarında toplam 74 kişi gözaltına alınmıştı.