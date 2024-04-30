1 Mayıs'ta Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde düzenlenecek etkinlikler sebebiyle Ankara'da bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

01.05.2024 günü saat 11.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında;30.04.2024 günü saat 23.00'ten itibaren ihtiyaç olması halinde; Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde-sokakların tamamı çift yönlü, saat 09.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar;

Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde-sokakların tamamı çift yönlü,

Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde-sokakların tamamı çift yönlü,

Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde-sokakların tamamı çift yönlü,

GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde-sokakların tamamı çift yönlü,

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır.

Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray Durağı, etkinlik sona erene kadar kapalı olacaktır."