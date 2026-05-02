1 Mayıs'ta gözaltına alınan Başaran Aksu serbest bırakıldı

1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek istediği için gözaltına alınan Umut-Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aksu, şunları söyledi:

"Gözaltından çıktık. Dün gün boyu Taksim 1 Mayıs’ı için mücadele edenler kazandı. 600’e yakın gözaltı, Mecidiyeköy meydanında toplanan binler, yapılan işçi konuşmalarının içerikleri oldukça kıymetli.. 2027 Taksim 1 Mayıs’ı artık tüm halkındır. Selam olsun Türkiye İşçi Sınıfımıza!"

Gözaltına alınmadan önce Taksim'e çağrı yapan Başaran Aksu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye emekçilerine bir meydan kapatılamaz. O meydan herkes tarafından kullanılıyor. Resmi törenler, tribün törenleri, kutlamalar herkes Taksim'i kullanıyor. Bir tek işçilere, emekçilere, yoksullara meydan kapatılmış durumda.”