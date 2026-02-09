1 Mayıs'ta gözaltına alınmışlardı: 314 kişi için takipsizlik kararı, 6 kişiye ceza talebi

1 Mayıs'ta Taksim’e yürümek isteyen üniversiteli gençlik örgütleri ve sendikalara yönelik polis müdahalesi sonrası gözaltına alınan 314 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Savcılık, isnat edilen suçun oluşması için gerekli unsurların dosyada bulunmadığını belirtti.

Yurttaşlar, 1 Mayıs 2025’te Taksim Meydanı’nda kutlama yapmak amacıyla yapılan çağrı üzerine Şişli Camii önünde toplanmış, Taksim çevresinde yolların kapatılmasıyla birlikte ara sokaklardan yürüyüşe geçmişti. Polisin sert müdahalesi sonrası yaklaşık 400 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, gözaltına alınanlardan 314 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

SAVCILIK'TAN SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI AÇIKLAMASI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, takipsizlik kararında, şüphelilere yöneltilen suçlamanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Ancak savcılık, bu suçun oluşabilmesi için belirli koşulların birlikte gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kararda, suçun oluşması için şu üç unsurun zorunlu olduğu vurgulandı: Topluluğa dağılma ihtarı yapılması, ihtara rağmen dağılmayanlara zor kullanılması ve zor kullanılmasına karşın grubun dağılmamakta ısrar etmesi.

Savcılık, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 11 Mayıs 2023 tarihli içtihadına atıf yaparak, bu unsurların birlikte gerçekleşmemesi halinde suçun oluşmayacağını kaydetti.

“İTME, VURMA, AKTİF DİRENÇ YOK”

Dosyada yer alan görüntü izleme ve araştırma raporlarını değerlendiren savcılık, şüphelilerin kolluk kuvvetlerine karşı pasif direnişi aşan nitelikte davranışlar sergilediğine dair yeterli delil bulunmadığını tespit etti.

Kararda; itme, vurma, fiziki saldırı ya da zor kullanmaya rağmen ısrarlı biçimde dağılmama gibi fiillerin somut olarak ortaya konulamadığı, bu nedenle kamu davası açmaya yetecek şüphe oluşmadığı belirtildi. Bu gerekçeyle 314 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

VALİLİK YASAĞI TEK BAŞINA YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Savcılık kararında, İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs nedeniyle Beyoğlu ve Fatih başta olmak üzere kent genelinde iki günlük yasak kararı aldığı da anımsatıldı. Ancak yasak kararının varlığının tek başına cezalandırma için yeterli olmadığı vurgulandı.

Her bir kişi yönünden bireysel suç unsurunun somut biçimde ortaya konulması gerektiği belirtilerek, bu koşulun dosyada sağlanamadığı ifade edildi.

6 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENECEK!

Takipsizlik kararının sonunda iki ayrı “not” yer aldı. Altı kişi hakkında eylemin dağıtılmasının ardından yeniden toplanmaya çalıştıkları iddiasıyla 2911 sayılı Kanun’un 33/1-b maddesi kapsamında iddianame düzenleneceği belirtildi.

Beş kişiyle ilgili olarak da eylem sırasında kullanılan bazı ifadelerin TCK’nin 301. maddesi kapsamında suç oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi için dosyanın Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildiği ifade edildi.