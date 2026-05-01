1 Mayıs'ta iş cinayeti: Aksaray'da üzerine ağaç devrilen işçi yaşamını yitirdi

Aksaray'da 56 yaşındaki Hatice Başata, çalıştığı iş yerinde kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Ihlara Beldesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Mobilyacıda aşçı olarak çalışan Hatice Başata, iş yerine ait arazide ağaç kesen işçilerin yanına gitti. Bu sırada kesilen kavak ağacı, Başata'nın üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Başata, yaşamını yitirdi. Başata’nın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hatice Başata’nın 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.