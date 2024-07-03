1 Mayıs'ta tutuklu 8 kişinin tahliyesine karar verildi

1 Mayıs tutuklularının duruşması İstanbul Adalet Sarayı 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 8'i tutuklu 12 kişinin yargılandığı duruşmada tutuklular için tahliye kararı verildi.

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim'e yürümek isteyenlere yönelik yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 12 kişi hakkında değişik suçlamalarla açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

8'i tutuklu 12 kişinin yargılandığı duruşmada tutuklular için tahliye kararı verildi.

33 TUTUKLU KALDI

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim'de kutlamak için Saraçhane'den yürüyüşe geçtiği sırada polisle karşı karşıya gelen ve daha sonra gözaltına alınıp tutuklanan kişilerden 8'i daha bugün çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Böylece dosyada toplam 33 tutuklu kaldı.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken Saraçhane, Beşiktaş, Beyoğlu gibi semtlerde polisle karşı karşıya gelenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 77'si tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iki iddianame hazırlanmıştı. İlk iddianamede, 30 tutuklu hakkında toplamda 405 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan ikinci iddianamede 12 tutuklu için ise toplamda 162 yıl hapis cezası istendi. İki ayrı iddianamede toplam 42 tutuklu için toplamda 567 yıla kadar hapis cezası istendi.