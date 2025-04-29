1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs 2025'te okullar, kamu kurumları açık mı?

Dünyada milyonlarca emekçinin miting meydanlarında birleşerek yürüdüğü 1 Mayış Emek ve Dayanışma gününe sayılı günler kala pek çok yurttaş 1 Mayıs tatil mi, 1 Mayıs 2025'te okullar, kamu kurumları, bankalar açık mı sorgusunu yapıyor. Peki, Türkiye takviminde dönem dönem yasaklanan dönem dönem tatil ilan edilen 1 Mayıs tatil mi, 1 Mayıs’ta okullar, bankalar, kamu kurumları açık mı? İşte detaylar…

1 MAYIS TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yani bir diğer adıyla işçi bayramı 1980 askeri darbesi sonrasında 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin kararı ile resmi tatil olmaktan çıkarılmıştı. TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

1 MAYIS’TA OKULLAR, KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanan 5892 sayılı kanun ile resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle okullar, kamu kurumları ve bankalar kapalıdır.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: