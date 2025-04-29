1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs 2025'te okullar, kamu kurumları açık mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe sayılı günler kala birçok yurttaş 1 Mayıs tatil mi, 1 Mayıs 2025'te okullar, kamu kurumları, bankalar açık mı sorusunu aratıyor. 1 Mayıs ülkemizde ilk defa Osmanlı Devleti döneminde 1911’de tütün, liman ve pamuk işçileri tarafından Selanik’te kutlandı. Peki 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs 2025'te okullar, kamu kurumları açık mı?
Dünyada milyonlarca emekçinin miting meydanlarında birleşerek yürüdüğü 1 Mayış Emek ve Dayanışma gününe sayılı günler kala pek çok yurttaş 1 Mayıs tatil mi, 1 Mayıs 2025'te okullar, kamu kurumları, bankalar açık mı sorgusunu yapıyor. Peki, Türkiye takviminde dönem dönem yasaklanan dönem dönem tatil ilan edilen 1 Mayıs tatil mi, 1 Mayıs’ta okullar, bankalar, kamu kurumları açık mı? İşte detaylar…
1 MAYIS TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yani bir diğer adıyla işçi bayramı 1980 askeri darbesi sonrasında 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin kararı ile resmi tatil olmaktan çıkarılmıştı. TBMM’de kabul edilen 5892 sayılı kanunun 29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanması ile 1 Mayıs resmi tatil olarak kabul edilmiştir.
1 MAYIS’TA OKULLAR, KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
29 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanan 5892 sayılı kanun ile resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle okullar, kamu kurumları ve bankalar kapalıdır.
2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ
2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:
- Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
- Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba
- Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe
- Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma
- Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi
- Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar
- Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba