1 Mayıs tutsaklarından 6’sı serbest

Haber Merkezi

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında Taksim'e çıkışları polis barikatlarıyla engellenen ve daha sonra gözaltına alınarak tutuklanan 58 kişiden 6’sı serbest bırakıldı. 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken polisle karşı karşıya gelenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 77'si tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklananlardan 30'u hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianamede, toplamda 3 yıl 9 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Tutuklulardan 6'sı yapılan itirazlar sonucunda dün serbest bırakıldı. Dosyada toplamda 52 tutuklu kaldı. Davanın ilk duruşması 17 Temmuz'da yapılacak.