1 Mayıs tutuklamalarına yönelik hak ihlalleri sürüyor: ‘BirGün ve Evrensel okumak yasak’

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tutuklananlara yönelik hak ihlalleri devam ediyor. Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 59 tutuklu için cezaevi yönetimi, ‘yasaklı’ diyerek BirGün ve Evrensel gazetelerinin erişimine izin vermiyor.

HABER MERKEZİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen Taksim'e geçişlerin yasaklandığı İstanbul 1 Mayıs'ında, Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik gerçekleşen operasyonlarla halen tutuklu bulunan 59 yurttaşa yönelik baskılar sürüyor.

Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 59 tutsak hiçbir gerekçe olmadan cezaevi içerisindeki haklarından mahrum bırakılıyor.

Yasaklı olmadığı halde ‘yasaklı’ diyerek kitaplara el koyan cezaevi yönetimi, bunun yanında BirGün ve Evrensel gazetelerini de ‘yasak’ olduğu gerekçesi ile tutsakların erişimine kapatıyor.

Ayrıca tutsakların en temel insani hakkı olan beslenme hakları da dâhil birçok hakkı da kısıtlananlar arasında. Tutsaklara sabah kahvaltısı olarak 20 gram mini bir kutu tahin ya da 1 yumurta verilirken spor ve sohbet haklarına da çeşitli engellemeler getiriliyor.

Öte yandan hak ihlallerinin yanı sıra tutsaklara yönelik baskılar da sürüyor. Edinilen bilgilere göre Cezaevi yönetimi, Gezi Direnişinin 11’inci yıldönümünü cezaevi içerisinde anmak isteyen tutsaklara soruşturma başlattı. Yaşanan hak ihlallerine ve başlatılan soruşturmalara yönelik ise avukatları cezaevi yönetimine karşı dilekçeyle duruma itiraz etti.