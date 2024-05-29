1 Mayıs tutuklamalarında akla zarar suçlamalar: Beraat etmek de kurtaramadı!

1 Mayıs eylemlerinde tutuklananlara yöneltilen suçlamalar ortaya çıktı. Saraçhane Meydanı’ndaki olaylarda polis kalkanına vurmak ‘’kamu malına zarar vermek" sayılırken tutuklananların geçmişte beraat ettiği davalar da tutuklanma kararına gerekçe gösterildi.

1 Mayıs eylemlerinde tutuklananlara yöneltilen suçlamalar ortaya çıktı. T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre tutuklanan isimlerden birinin evine yapılan baskında bulunan ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ı eleştiren “Kürt Sorununda ‘’Çözüm’’süzlüğün Ekonomi Politiği” isimli kitap “terör örgütü propagandası yapmak” kapsamında değerlendirildi.

Tutuklananların geçmişte beraat ettiği davalar da tutuklanma kararına gerekçe gösterildi. Saraçhane Meydanı’ndaki olaylarda polis kalkanına vurmak da ‘’kamu malına zarar vermek’’ suçu sayıldı.

Mahkeme, rutin tutuklama gerekçelerini sıralarken, somut olayı tartışmaktan kaçındı. Tutuklananların tanıklar üzerinde baskı oluşturabileceği ve şüpheliler evlerinden gözaltına alınmalarına rağmen kaçma ihtimalleri olduğu gerekçeleri sıralandı.

BERAAT ETTİKLERİ DAVA TUTUKLAMA GEREKÇESİ YAPILDI

Diyar Sarıkuş, İbrahim Hakkı Eren, Mertcan İncioğulları, Metin Kaya, Özgüt Cihan Uçar ve Yusuf Rencüzoğulları Saraçhane Meydanı’nda alana girmek isterken güvenlik noktasında ellerindeki flamada 68 hareketinin simge isimlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın fotoğrafı olduğu için çıkan tartışmanın ardından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar ‘’terör örgütü propagandası yapmak’’, ‘’kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’’ iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklama gerekçesinde, "…UYAP'tan yapılan tarif entegrasyon sorgusunda şüphelilerine benzer suçlardan derdest soruşturma ve kovuşturmalarının bulunması nazara alındığında salıverilmeleri halinde kaçma ve saklanma şüphelerinin varlığı, yasada bu suç için ön görülen cezanın üst sınırına göre şüphelilerin kaçmaları, delilleri karartına şüphelerinin bulunması…’’ ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Eyleme katılmamış olmasına karşılık, kitabın yazarı da gözaltına alındı. Yazara, “terör örgütü propagandası yapma” suçlaması yöneltildi.